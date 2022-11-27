Під час вибуху дитину викинуло з ліжка: історія загибелі немовля у Вільнянську

Через російську ракету, яка влучила у пологовий будинок у Вільнянську Запорізької області, загинув 2-денний хлопчик.

Він мав стати 4 дитиною у сім'ї Подолянових, але під час вибуху його разом з матір'ю притиснуло бетонною плитою. Трагічну історію опублікували у Washington Post. "УП.Життя" переповідає її.

В очікуванні 4-ї дитини

Мати новонародженого хлопчика Марія Кам’янецька разом з чоловіком Віталієм Подляновим і трьома дітьми жили у селі Новосолоне Запорізької області.

Жінка дізналась про вагітність наприкінці лютого, коли російські війська почали наступ на Україну. Попри те, що лінія фронту була лише у годині їзди, жінка відмовилась покидати рідний дім. Восени росіяни почали жорстко обстрілювати Запоріжжя та область.

Вранці 20 листопада Марія народила хлопчика. Його назвали Сергієм. Мати новонародженого зробила фото і надіслала своєму чоловіку.

"У тебе народився син", – підписала світлину.

Фото: Гайді Левін для The Washington Post

Сім'я планувала на весну переїзд до більшого будинку, щоб мати достатньо простору для маленької дитини. А наймолодшого чекав 7-річний братик. Він дуже хотів ділитися з меншим своїми дитячими іграшками.

Близько 2 ночі в середу, 23 листопада, жінка завершила годувати немовля та вклала його у ліжечко поруч зі своїм.

Тієї ночі вони були єдиними пацієнтами у палаті.

Ракета розтрощила пологовий

Марія почула перший гучний тріск – удар в іншій частині міста. Потім пролунав вибух.

Ракета розтрощила цегляні стіни пологового відділення на другому поверсі. Жінка чула крики лікаря про допомогу, якого завалило уламками. На ліжко породіллі теж впала бетонна плита.

Попри біль, вона намагалась дотягнутися до сина та кричала про допомогу. Її легені буди наповнені димом і пилом.

Одна з палат пологового

Коли нарешті матері вдалось дістатися до ліжечка, вона побачила його порожнім. Під час вибуху дитину викинуло з нього.

Марія схопила телефон, увімкнула ліхтарик та почала босоніж по уламках походжати кімнатою у пошуках сина.

З кімнати її витягнули рятувальники. Вона яскраво пам'ятає власний крик, яким вона благала знайти сина. Проте, працівники ДСНС запевнили: немовляти у кімнаті немає – є лише лялька, яка лежала обличчям до землі.

"Це мій син!", – закричала Марія.

Маленька труна

Похорони організували чимшвидше – Марія не захотіла нести труну з немовлям додому та показувати мертвого братика дітям.

У день похорону дітей лишили вдома. Їм сказали, що братик не приїде додому, але причину не пояснили.

На кладовищі навколо маленької труни зібралось близько 15 людей. Всередині лежало немовля із заплющеними очима, прикрите блакитною ковдрою.

Друзі та родичі, як прийшли підтримати Марію та Віталія, принесли квіти та дитячі іграшки.

Близькі та родичі Марії підтримують її

Наступного дня матері наснився наймолодший син. Тож вона взяла дітей на його могилу, аби вони змогли вперше побачити братика.

Нагадаємо, росіяни обстріляли передмістя Запорізької області в ніч на 23 листопада. Одна з ракет влучила у пологовий будинок у Вільнянську.

За даними Генеральної прокуратури, Сергій став одним із наймолодших загиблих на війні. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло 440 дітей, 851 – отримали поранення.