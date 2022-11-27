Нацбанк випустив пам'ятну медаль на честь героїв Маріуполя

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
2890
27 листопада 2022

В Україні створили пам'ятну медаль, яка присвячена тривалій та відважній боротьбі українського міста Маріуполь. 

На його честь у Національному банку України випустити нагороду, повідомили в установі.

"Пам'ятна медаль присвячена присвячену символу надлюдської мужності, сили, незламності духу, боротьби, героїзму та трагізму – місту Маріуполю та героям-захисникам, які боронили його від російських окупантів", – зазначають у НБУ.

В описі також нагадують, що оборона міста тривала 86 днів, 82 з яких у повному оточенні.

"Маріуполь – це урок стійкості, незламності та героїзму. Насамперед цей урок нам дали захисники Азовсталі. 

Ми шануємо кожного з них, вклоняємося кожному, пам’ятатимемо кожного. Хто загинув, хто досі перебуває в полоні, хто повернувся з міста Марії та надалі прагне захищати свої принципи та свою країну. Безумовно, це один із найвидатніших проявів звитяги українських воїнів у новітній історії",  – наголосив Голова Національного банку Андрій Пишний.

Що зображено на медалі?

Київська художниця Марія Куц створила дизайн відзнаки. 

 Фото: Нацбанк

Вона зобразила на реверсі медалі образ воїна-захисника України, навколо якого стилізовані уламки, зброя, перехрестя прицілу.

На аверсі медалі зображено композицію, що символізує місто-герой: фасад драматичного театру під прицілом та стилізовані конструкції Азовсталі, на які летять бомби.

Саму назву Маріуполь теж стилізували: 

  • літера "і" зображена як свічка як  символ пам’яті за загиблими;
  • літера "о" імітує карту міста, створену з двох профілів – дитячого та дорослого, як символ примусової депортації.

Ниже, біля року випуску, зображено також якір – один з геральдичних елементів герба міста.

Медаль виготовлено з нейзильберу, її тираж – до 100 000 штук. 

Нагадаємо, нещодавно НБУ також випустив медаль на честь міста-героя Херсона. Її розробила художниця Наталія Фандікова.


Реклама:


 174
Здоров'я

Більше турбуватися про здоров'я під час війни — реально? В україно-швейцарському проєкті "Діємо для здоров'я" вважають, що так

За підтримки Україно-швейцарського проєкту "Діємо для здоров‘я"
 6358
Суспільство

"Не знаю, як тобі сказати, але Насті та її дітей більше немає". Історія життя та загибелі сім’ї з окупованого селища на Запоріжжі

Інна Кубай
 1440
КУЛЬТУРА

Україна, яка завжди відроджувалась: у Мистецькому арсеналі відкрили виставку "Серце землі"

Ганна Щокань, журналіст УП.Культура

Головне на сайті


Здоров'я

Більше турбуватися про здоров'я під час війни — реально? В україно-швейцарському проєкті "Діємо для здоров'я" вважають, що так

За підтримки Україно-швейцарського проєкту "Діємо для здоров‘я"
У Львові встановили біонічний протез бойовому лікарю, який втратив руку на фронті. ФОТО
У Херсоні вперше після деокупації провели операцію на серці
Книжковий шопінг у Кіберпонеділок: топ-10 електронних бестселерів зі знижками
У Маріуполі дії окупантів перетворюють річку на болото, у місті стоїть сморід – радник мера. ФОТО
Від подразнень до акне: як стрес відображається на шкірі
Суспільство

"Не знаю, як тобі сказати, але Насті та її дітей більше немає". Історія життя та загибелі сім’ї з окупованого селища на Запоріжжі

Інна Кубай
КУЛЬТУРА

Україна, яка завжди відроджувалась: у Мистецькому арсеналі відкрили виставку "Серце землі"

Ганна Щокань, журналіст УП.Культура