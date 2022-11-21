НБУ випустив пам’ятну медаль "Херсон – місто героїв"

Яна Осадча журналіст
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21 листопада 2022

Національний банк України випустив пам’ятну медаль, присвячену Херсону.

Медаль презентували на початку листопада у звільненому Херсоні, повідомляють у НБУ.

Дизайн пам’ятної медалі "Херсон – місто героїв", розроблений художницею Наталією Фандіковою. Він відтворює краєвиди довоєнного міста і історичні події весни 2022 року, коли херсонці протестували проти окупантів.

На медалі також надруковані рядки з роману Ліни Костенко "Берестечко": "Не допускай такої мислі, що Бог покаже нам неласку. Життя людського строки стислі. Немає часу на поразку".

 Національний банк України випустив пам’ятну медаль, присвячену Херсону

Цією медаллю Національний банк України започатковує серію пам’ятних медалей, присвячених містам та їхнім мешканцям, які проявили героїзм та стійкість під час відсічі збройній агресії РФ проти України.

Заплановано випуск медалей, присвячених Харкову, Маріуполю, Київщині (Бучі, Гостомелю, Ірпеню) та іншим містам.

25 листопада має бути випущена медаль, присвячена Маріуполю.

Нагадаємо, в Україні запустили передпродаж першої марки, яка присвячена місту-герою Херсону.

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