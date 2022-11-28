"Не знаю, як тобі сказати, але Насті та її дітей більше немає". Історія життя та загибелі сім’ї з окупованого селища на Запоріжжі

Інна Кубай журналістка
34686
28 листопада 2022

26 серпня 2022 року Єсенія Шестакова вже була в Іспанії. Близько 15.00 їй зателефонувала подруга: "Я не знаю, як тобі сказати, але говорять, що Насті та її дітей більше немає". Настя – це 29-річна Анастасія Боровик із Кам’янки на Запоріжжі. Попри вмовляння подруги та куми Єсенії, вона не виїхала з окупованого росіянами селища. 

Біля будинку, в якому жила Настя, стояв російський блокпост. 26 серпня окупанти, за словами Єсенії, кудись звідти зникли. Тоді ж у житлову чотириповерхівку влучили російські снаряди. Настя та двоє її маленьких синів, які жили там, загинули. У селищі кажуть, що всі розуміють – обстріляли будинок саме росіяни.

Тим часом окупанти зняли на місці події відео, яке поширювали для дискредитації ЗСУ – брехали, що це українська армія нищить будинки і вбиває мирних жителів. 

Реклама:

***

39-річна Єсенія Шестакова народилася і майже все життя провела у Кам'янці. Коли у березні на її очах окупанти підірвали місцеву автозаправку, вона вирішила евакуюватись. Згодом до Єсенії приєдналися її батьки – після того, як 24 березня російські військові приходили до їхнього будинку, заглядали у всі кутки й забирали все, що хотіли. Єсенія вмовляла виїхати з Кам’янки і свою найкращу подругу та куму Анастасію Боровик, але та відмовлялася, казала: "Ні, буду тут зі своїм чоловіком".

Зараз Єсенія вважає, що Боровики не виїхали через лежачого батька чоловіка Насті. Вони з його сестрою доглядали старенького по черзі: годували, мили, переодягали. Також Настя не хотіла залишати в окупованому селищі своїх батьків. 

Зараз родичі Анастасії залишаються в Кам’янці. Після трагедії Єсенія підтримує їх, намагається втішити та каже, що їхній біль ще дуже сильний.

"Вони усі досі в окупації. Зробили 40 днів за Настею та її дітьми й залишаються там, де їхні могили", – говорить Єсенія.

"Її сопрано заворожувало" 

Єсенія Шестакова та Анастасія Боровик, архів Єсенії

Єсенія та Анастасія здружилися у 2019-му, коли почали працювати разом у місцевому будинку культури. 

Реклама:

"Я тоді прийшла у новий колектив, де Настя вже працювала. Ми багато згадували дитинство, хто де жив, спільних знайомих, друзів – так і почали тісно спілкуватися. Настя – добра, весела, компанійська. Ми багато підтримували одна одну. Вона давала цінні поради. Допомагала не лише мені, а й іншим колегам", – каже Єсенія.

Анастасія Боровик народилася в сім'ї Олени й Олександра Жеріхових. Її мама має співочий талант, утім не змогла реалізувати його – довелось із дитинства важко працювати. До 24 лютого Олена Жеріхова була прибиральницею у місцевому відділенні Приватбанку. 

Батько Анастасії Олександр – майстер на всі руки, працював різноробочим. Брався за кожну працю, аби його донька могла втілити свою мрію – співати.

Анастасія Боровик, архів родини

Анастасія з дитинства відвідувала місцевий заклад культури, зараз це Комунальний заклад "Центр культури та дозвілля" Кам'янської селищної ради. Тут і влаштувалась працювати у 2014 році, завідувала культурно-масовим сектором. У 2019-му закінчила Бердянський педагогічний університет за спеціальністю "музичне мистецтво". 

"Анастасія Олександрівна, Настьона, Анастейшен – так  називали її в нашому колективі. Вона мала хороші організаторські здібності. Була вимоглива до себе, щодня вдосконалювалася. Мала гарний голос, даний Богом. Підкорювала публіку не лише чарівним вокалом, виразною дикцією, а й артистизмом, оптимізмом, красою та елегантністю", – розповідають колеги Анастасії.

Ще одна знайома (ім'я та прізвище жінки не називаємо на її прохання, – ред.) пригадує, що Настя завжди багато усміхалася. Вона каже, що у їхньому спільному творчому колективі співали в основному українські пісні, зокрема, акапелло.

"Пісні розкладали на голоси. У кожного була своя партія. Настя виконувала партію сопрано. Коли вона виходила на сцену, увесь поганий настрій залишався за кулісами. ЇЇ голос заворожував", – пригадала колега. 

Анастасія Боровик часто виконувала твори на вірші класиків, українські народні, патріотичні пісні. 

Настя також грала на фортепіано, тарілках. Писала сценарії для свят: до Дня Прапора, Конституції. Також вела дитячий співочий гурток.

Ромчик планував йти в музичну школу, а Михайлик – готувався до дитсадка 

У 20 років Анастасія закохалась і народила сина Романа Жеріхова. Утім стосунки з батьком хлопчика не склалися, тож Настя  виховувала Романа самотужки. Однак з татом син продовжував спілкування, підтримуючи добрі стосунки.

Роман Жеріхов, архів родини

8-річний Роман Жеріхов навчався у 2-му класі Кам’янської спеціалізованої школи "Інтелект". Цю ж школу закінчила Анастасія Боровик. У мами й сина була навіть та сама перша вчителька. 

Хлопчик добре вчився, каже Єсенія. Коли йшов у перший клас, то вже вмів писати, читав. 

Класна керівниця Галина Шульга розповіла, що Роман був лідером за характером. Дуже любив життя, хотів постійно бути в центрі подій, мав гострий розум. Любив малювати, ліпити, вирізати щось. Усі свої вироби приносив додому, щоби показати мамі. Роман її дуже любив, кажуть у школі.

"Ромчик мав багато друзів. Коли пропускав уроки з поважних причин, а потім повертався, діти завжди раділи. А ще Роман завжди з нетерпінням чекав свого дня народження. Якось у цей день, побачивши на перерві вчителів, які жваво спілкувалися, вирішив, що вони саме готуються його вітати. Він так щиро усміхався тоді…", – пригадує Галина Шульга. 

Роман Жеріхов також мав музичні здібності. Анастасія планувала віддати його в музичну школу, щоби освоїв гру на гітарі чи клавішних інструментах.

"Ромчик був слухняним сином, – каже Єсенія. – Такий собі маленький дорослий. Серйозний, відповідальний. Настя спокійно могла залишити його на трішки з молодшим братом Михайликом. Ромчик його дуже любив".

Михайло Боровик, архів родини

Молодшому синові Анастасії Михайлу в грудні виповнилося б два  роки. Це дитина від других стосунків жінки (особистих даних батька не публікуємо з міркувань безпеки, – ред.). Михайлик був дуже бажаною дитиною. Подруга Насті Єсенія стала його хрещеною мамою.

"Ми з Анастасією часто говорили про її другу вагітність та шлюб. Жартували, що у нашій компанії треба ще одну дівчинку. Бо у мене теж син. А народився маленький ураган: там побіг, там щось тягне, там вже порозкидав речі. Коли ми приходили до них у гості, Михайлик багато усміхався, тягнув ручки до нас. Він уже трішки говорив, багато мугикав", – пригадує хрещена матір.

Анастасія збиралися віддати Михайла у дитсадок, а сама хотіла влаштуватися у музичну школу Кам'янки, мріяла навчати маленьких співаків й співачок. 

Ромчик та Махайлик любили гратися разом, архів родини

Єсенія каже – після одруження Анастасія стала більш домашньою і сімейною. До того подруги багато часу проводили разом: гуляли, ходили в кафе, а потім сім'я стала центром життя Насті.

"Чоловік заробляв гроші, а вона займалася хатніми справами, дітьми. Настя дуже смачно готувала! А ще виготовляла квіти з паперу. З чоловіком якось разом намалювали картину, повісили її на кухні. Вони були схожі між собою – обоє веселі, запальні, ми з ними завжди багато жартували і сміялися", – каже Єсенія.

Подруги під час спільного відпочинку, архів Єсенії

Подруги любили відпочивати сім’ями – їздили на море в Бердянськ, іноді проводили час на дачі чоловіка Анастасії. 

"У своїй квартирі Настя з чоловіком планували ремонт. Пригадую, як розповідали про облаштування свого сімейного гніздечка. Настя казала: "отам зробимо дитячу, там – вітальню". Цього року вони мріяли про спільний відпочинок на морі – якраз поїхали би туди з маленьким Мишком", – каже Єсенія. 

Росіяни шукали партизан та азовців у кожній хаті. Окупація Кам'янки 

Колега Анастасії Боровик, з якою вони співали в одному гурті, перебувала в окупованій Кам'янці пів року. Жінка побажала залишитись анонімною. Вона розповідає, що вперше російських солдатів на вулиці селища побачила орієнтовно 9 березня, коли вийшла в центр за покупками. Пізніше до селища зайшли ворожі танки, БТР-и. Кам’янку окупували.

"Коли нас окупували у середині березня, закрилися школи, дитячі садочки. Деякі магазини розбили й обікрали. Росіяни селилися на окраїнах селища у порожніх будинка, ставили свої блокпости. Люди почали виживати. Як тільки якийсь магазин з продуктами відкривався, з полиць змітали все", – пригадує колега Анастасії.

За її словами, ротації російських військових відбувалися щомісяця, як і огляди помешкань та перевірка документів місцевих. Солдати перевіряли кожен куток у будинках. Де господарі не відчиняли –  вибивали двері. 

"Ми питали: кого ви шукаєте? Відповідали, що партизанів, азовців, – каже кам’янчанка. – Могли людям робити дивні зауваження. От, наприклад, йде старий дідусь, а вони питають: "А де ти хліб узяв? Ти ж не працюєш, грошей накрав, мабуть". 

Жителька Кам’янки каже, що росіяни спочатку, щоб роздобути грошей на більш різноманітну їжу, виставляли на продаж свої армійські харчові набори: тушонки, згущене молоко тощо. "Ставили їх на прилавки продавців, а вони передавали їм виручку. У магазинах товари почали продавати і за рублі, і за гривні", – розповіла колега Анастасії Боровик.

У вересні в Кам'янці провели незаконний референдум про приєднання до Росії. Перед цим, за словами жінки, окупанти зробили "акцію": оформляли грошову допомогу для пенсіонерів на 10 тисяч рублів. Усіх охочих записували в чергу. Для реєстрації люди мали принести із собою паспорт, ідентифікаційний код. Так купували голоси для незаконного референдуму. Видавали також гроші на новонароджену дитину, електропечі – в обмін за особисті дані й документи. Допомога – в обмін на голос.

"Також окупанти ввели систему пропусків. Зробили комендатуру в приміщенні колишнього РАЦсу. Там сидів комендант, який видавав дозволи на проїзд через блокпости в інше село чи Бердянськ. Для того, щоб їх оформити, треба було пред'явити свої документи. Ці пропуски – тимчасові, їх постійно оновлювали. Багато людей в Кам’янці, знаю, що зробили собі російські паспорти", – каже колега Анастасії Боровик. 

Росіяни самі обстрілювали свої позиції аби звинуватити ЗСУ, архів колег Анастасії

За свідченням місцевих жителів, сильних обстрілів в Кам'янці чутно не було. Стріляли на початку березня, зокрема у сусідньому селищі – Комиш-Зоря, коли перебили залізничні шляхи. Після окупації в Кам'янці було тихо аж до серпня. А тоді окупанти самі ж почали обстрілювати свої позиції, кажуть жителі Кам’янки:

"Неподалік одного з районів селища – Таврії – стояла ферма, де були окупанти. Одного дня російські солдати раптово виїхали звідти, обстріляли ферму, а потім повернулися назад. Вони це робили, щоби нас залякати, щоби люди йшли на незаконний референдум. Ну і знімали відео для телебачення Росії. Спочатку самі розбивають, а потім з'являються журналісти, які все знімають і розповідають на своїх каналах, що це зробило ЗСУ. Показували це під гаслами "Україна вбиває мирних людей"... 

Так було і 26 серпня, коли загинула Анастасія Боровик та двоє її синів.

"Кума, я їх втратив"

Єсенія Шестакова каже – багато мешканців Кам'янки сподівалися звільнення селища через місяць після початку вторгнення. Та минав час, а росіян у Кам’янці ставало дедалі більше.

Люди були шоковані, але особливого опору серед місцевих Єсенія не зауважила. Після евакуації в Іспанію вона часто телефонувала Насті та її чоловіку – в основному спілкувалися через месенджери. Бувало, що Боровики не відповідали впродовж доби, тоді Єсенія писала їхнім родичам. Втім завжди вона врешті отримувала довгождане повідомлення від Насті: "Кума, все добре". 

"Настя розповідала мені, що біля їхнього будинку стоїть блокпост росіян. Окупанти приходили до них, перевіряли документи, розпитували, чому її діти на різних прізвищах. І так було щомісяця: вони приходили і ставили однакові питання. Ходили по кімнатах, розглядали все. Та ні її, ні дітей не зачіпали", – розповіла Єсенія. 

Останній раз Єсенія додзвонилася Насті всередині серпня. 

"Відповів її чоловік, він скерував камеру на квартиру. Я побачила її у домашньому одязі. Кажу: "Що ти робиш?" Настя відповіла: "Помідори консервую". Я їй сказала: "Як вже все набридло, хочу додому, побачити вас, обійняти, поговорити нормально". Вона мене підбадьорювала: "Не засмучуйся, кума, скоро зустрінемося, наговоримося, вип'ємо чогось міцного. Все буде добре". Ці слова ніколи так і не здійсняться", – зі сльозами на очах каже подруга Анастасії Боровик.

26 серпня Єсенія, як завжди, вийшла з сином погуляти. Була 15.00. Раптом зателефонувала знайома з Кам’янки. Єсенія почула її важкий голос: "Я не знаю, як тобі сказати, але люди говорять, що Насті з дітьми більше немає. Будинок, де вони жили, знесли снаряди". 

Єсенія Шестакова подзвонила батькові Настиного чоловіка. Він плакав. Потім племінниця Єсенії надіслала їй фото розстріляного будинку Боровиків. А ввечері подзвонив чоловік Насті, розмова була короткою. Він сказав: "Кума, я їх втратив". І заплакав. 

Усе, що залишилося від будинку Анастасії Боровик, архів колег Анастасії

"Ми тоді обоє розплакалися. Я не знала, що говорити в той момент. Серце відмовлялося вірити, що їх немає… Вони мешкали на третьому поверсі будинку. Четвертий – знесло від ударів. Плити впали на їхню квартиру. Рому знайшли в той самий день, першим. Він був на сходовій клітці на перилах, від ударної хвилі його викинуло в коридор", – крізь сльози розповідає Єсенія.

27 серпня Єсенія не могла ні з ким спілкуватися. Вона дізналась, що тоді знайшли Настю. Михайлика – через два дні. Тіла відвезли до моргу в Мелітополь, а звідти вже привезли у трунах.

Жителі Кам’янки розповідають, що 26 серпня блокпост біля будинку, де жила її подруга, був порожній. Так само нікого не було у ліцеї, де російські військові утримували дезертирів. Того дня росіяни здійснили шість пострілів зі сторони окупованого Благовіщенського (Вільнянський район). Снаряди, які прилетіли з окупованої території, поцілили у житлові будинки. Крім Насті та її дітей, загинуло ще двоє людей. 

"Всі розуміють, що це обстріляли росіяни. Коли розбили дім Насті, приїхали люди з камерою, зняли відео. А потім на російських каналах розповідали, що це зробили ЗСУ, начебто українські солдати нищать будинки і вбивають мирних жителів. Росіяни зробили це, щоби підставити наших хлопців", – каже подруга Анастасії, яка побажала залишитись анонімною.

Коли наприкінці серпня Настю та її двох синів хоронили, сонце пекло нещадно. На кладовищі селища Кам'янка їхні три домовини потопали в квітах. Над ними, схиливши голову, стояла заплакана мама Насті. Жінка погладжувала найбільшу домовину, в якій була її єдина донька, і щось стиха шепотіла. Поряд були тато Насті і чоловік.

Похорон Анастасії Боровик та її двох синів – Романа і Михайла, архів родини

Після втрати подруги Єсенія бачить її в кожній схожій дівчині. Жінка каже, що жодного разу Настя їй не снилися, і від цього – дуже важко.

Хоч з окупованою Кам'янкою – дуже поганий зв'язок, та Єсенія регулярно списується з чоловіком Насті, підтримує. У кожному його повідомленні – слова любові і туги за дружиною, дітьми. 

"Розповідає, що йому дуже важко, що не може жити без них, часто ходить на кладовище і говорить з ними", – каже Єсенія. Розраду чоловік Анастасії Боровик шукає в роботі, з допомогою якої трохи відволікається.

"Вона хотіла творити, співати, жити"

На запорізькому напрямку тривають бої. За словами колеги Анастасії Боровик, люди не виїжджають з Кам’янки, бо переживають за свої будинки. Вони бояться поїхати і повернутися в нікуди. До того ж, аби доїхати до Запоріжжя, треба мати чималі гроші, а багато жителів селища – або без зарплати, або її виплачують частково. У когось старі чи немічні родичі, яким треба допомагати.

"Багато у селищі зараз і тих, хто за Росію. Нещодавно відкрили школу-інтернат з російською програмою навчання. Росіяни, знаю, забрали в бухгалтерії копії документів всіх учителів…", – каже подруга Анастасії Боровик.

Мешканці Кам'янки, які вболівають за Україну, чекають ЗСУ кожного дня. Вони мовчать – бояться за своє життя. Жителів тут уже викрадали, затримували. Деяких повертали, але – не всіх. 

Єсенія Шестакова каже, що сьогодні найбільше хоче одного – звільнення її селища та перемоги України у війні, "щоб всі ті тварі зникли з нашої землі. Про мою кумасю і діток залишиться пам'ять на все життя. Мені їх дуже не вистачає, я любитиму їх усе життя".

Сумують за талановитою співачкою і її учні, колеги, які кажуть: "Хто ж тепер привозитиме призові місця, гран-прі з вокальних конкурсів?".

"Мені здається що Настя хотіла би виступати на великій сцені. Вона хотіла творити, співати, жити", – каже Єсенія.

Вечорами друзі, колеги, чоловік, батьки та інші люди, які цінували талант Насті, вмикають відео з її виступами. На сцену виходить гарна, чорнява, тендітна співачка. Її сопрано заворожує.

Текст підготований платформою пам'яті Меморіал спеціально для Української правди. Аби повідомити дані про втрати України – заповнюйте форми: для загиблих військових та цивільних жертв.

Інна Кубай, спеціально для УП. Життя


Реклама:


Реклама:

Олеся Островська-Люта

Український павільйон на Венеційській бієнале під загрозою

директорка Мистецького Арсеналу

Тамара Сухенко

Війна та книги. Зброя, інструмент зцілення та розвитку

співзасновник благодійного фонду "Бібліотечна країна", психолог, фасилітатор

Олексій Ерінчак

Місце мрій: чому книгарня нині більше, ніж просто магазин

засновник книгарні "Сенс"
 6357
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 3718
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3380
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат