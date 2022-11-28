Наукові розробки українських учнів полетіли у космос на американському кораблі

Міні-лабораторії українських учнів з Харкова та Одеси полетіли у космос на американському космічному кораблі.

Проєкти старшокласників перемогли у конкурсі NASA за програмою шкільних космічних експериментів, повідомляють у Малій академії наук України.

Як розповів заступник директора МАН Євген Кудрявець в ефірі телемарафону, у цьому проєкті брали участь лише українські та американські школярі. Загалом у конкурсі взяли участь понад 900 учнів і 30 вчителів.

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Переможцями конкурсу стали проєкти вихованців комунального закладу "Рішельєвський науковий ліцей" (м. Одеса), які досліджували вплив мікрогравітації на калій, а також Харківської гімназії №47, що вивчали затвердіння стоматологічних матеріалів в умовах мікрогравітації.

Учень харківської гімназії, один з авторів проєкту Михайло Гарьковець розповів, що мета їхньої роботи перевірити – чи можна зробити нормальну зубну пломбу у космосі.

Євген Кудрявець і школярі-переможці

"Декілька зубів, у які завантажений порошок, буде взаємодіяти з іншою речовиною, яка його затвердить у космосі. І після повернення на Землю ми перевіримо характеристики", – розповів учень.

МАП приєдналася до спільного з США проєкту рік тому, однак закінчувати підготовку до запуску у космос учням та вчителям довелося під час війни.

Проєкти старшокласників перемогли у конкурсі NASA

Будівлю харківської гімназії, учні якої проводили експеримент, розбомбили. Михайлу Гарьковцю довелося забирати міні-лабораторію зі зруйнованого навчального закладу і допрацьовувати проєкт в умовах війни.

"Такі проєкти демонструють дітям, що їхні мрії можуть летіти до зірок на борту американського космічного корабля. Це показує світу, які українці стійкі, не дивлячись на обстріли та відключення світла", – каже Євген Кудрявець.

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"Мрії можуть летіти до зірок на борту американського космічного корабля"

Цьогоріч конкурс серед українських шкіл триває, у ньому вже беруть участь 20 навчальних заклади. У 2023-му році ще два проєкти-переможці полетять у космос.

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