8 наукових об'єктів отримали статус нацнадбання: перелік

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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7 листопада 2022

8 унікальних наукових об'єктів отримали статус національного надбання.

Перелік опублікували у Міністерстві освіти та науки.

"Збереження таких унікальних наукових об’єктів є пріоритетним завданням держави, адже їхня втрата може мати серйозні негативні наслідки для розвитку науки та суспільства", – зазначають у міністерстві.

До Державного реєстру наукових об’єктів внесли:

  • Навчально-науково-випробувальну лабораторію швидкісних автомобілів імені В. К. Нікітіна Харківського національного автомобільно-дорожнього університету з розвитку науково-технічної творчості та національно-патріотичного виховання молоді;
  • Гербарій державного вищого навчального закладу "Національний лісотехнічний університет України";
 Фото: belchonock/Depositphotos
  • Колекцію фосилій рослинних і тваринних решток Палеонтологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка;
  • Геологічний ландшафт та рослинно-тваринний комплекс Канівських дислокацій у межах Канівського природного заповідника навчально-наукового центру "Інститут біології та медицини" Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
  • Лабораторний комплекс дослідних установок для проведення експериментів в умовах високих газо- та гідростатичних тисків та температур Інституту магнетизму НАН України та МОН;
  • Комплекс для вимірювання теплового розширення твердих наноструктурних матеріалів та кріокристалів при низьких та наднизьких температурах Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна Національної академії наук України;
  • Колекцію рідкісних та зникаючих видів рослин степових екосистем України Криворізького ботанічного саду НАН України;
  • Колекцію промислово цінних культур мікроорганізмів для біологізації землеробства Інженерно-технологічного інституту "Біотехніка" Національної академії аграрних наук України.

Нагадаємо, що станом на початок листопада російські військові пошкодили понад 500 об'єктів культурної спадщини, з них 146 об’єктів цінної історичної забудови.

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