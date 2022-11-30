Нирки не працювали з народження: в "Охматдиті" провели успішну трансплантацію 2-річному пацієнту

У 2-річного Богдана з народження не працювали нирки. Хворобу діагностували у перші дні життя.

Лікарі змогли провести трансплантацію лише коли дитина набрала 10 кг, розповіли в київській клініці "Охматдит".

У новонародженого Богдана лікарі виявили хворобу 5 ступеня. З перших місяців життя він потребував замісної терапії, щоб компенсувати функцію непрацюючих нирок.

Реклама:

"Такі маленькі пацієнти мають безліч ускладнень. У 2019 році Богданчика у важкому стані взяли в Охматдит: тут провели "ювелірну роботу", сформували діалізний доступ та підібрали програму терапії. Перетоніальний діаліз дозволив хлопчику рости вдома, а періодично перевірятися в лікарні",– розповідає завідувачка відділення інтенсивної та еферентної терапії хронічних інтоксикацій Ольга Бабічева.

Фото: НДСЛ Охматдит

Вона пояснює, що пересадку органів можна робити дітям, які важать щонайменше 10 кг. Зазвичай малюки набирають її за рік. Проте через порушену функцію життєво важливого органа Богдан дійшов до цієї ваги лише у 2 роки.

Ніхто з близьких родичів не підходив хлопчику як донор.

Тому його додали до списку очікування. Богдана врятував посмертний донор, у якого констатували смерть мозку, а його близькі погодились на трансплантацію органів.

Лікар "Охматдиту" провели в операційній усю ніч: все пройшло успішно.

Операція для маленького пацієнта

"Зараз 2-річний Богданчик безтурботно бігає по коридору, радіє іграшковому автомобілю та навіть не здогадується про те, який важкий шлях боротьби за життя він подолав", – зазначають медики.

Реклама:

Вони додають, що відтепер дитина не потребує діалізу і може повернутися додому.