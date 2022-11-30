Як безпечно користуватися туристичними пальниками під час відключень світла

Через відключення світла українці, у будинках яких не має газу, стали користуватися туристичними газовими пальниками.

Найбезпечнішим варіантом буде простий газовий пальник, однак якісної збірки і заправлений якісним газом, розповів у коментарі "УП. Життя" колишній головний редактор ресурсу про спорядження і пригоди "Gоrgany pro" Юрій Шушкевич.

"Якщо ми говоримо про пальники, то така небезпека мінімальна, адже зазвичай вони працюють нетривалий період і справжню небезпеку можуть становити тільки у невеликому просторі з закритими отворами для провітрювання, як наприклад, у наметі", – говорить Юрій Шушкевич.

Кемпінгові газові опалювачі, які використовують у наметах, працюють тривалий час і є джерелом потенційної небезпеки.

Фото: freshoffthegrid.com

"Тому їх слід використовувати тільки попередньо пересвідчившись, що всередині добре циркулює повітря і немає ризику отруїтися чадним газом", – каже експерт.

У ДСНС також попереджають про небезпеку невеликих балонів.

"Небезпека від маленьких газових балончиків нічим не відрізняється від небезпеки великого газового балона. Дуже небезпечними є самі пари газу, які залишаються у вже використаному балоні", – зазначила в ефірі телемарофону речниця ДСНС Вікторія Рубан.

Вікторія Рубан наголошує, що у жодному разі не можна встановлювати газові балони біля печей чи опалювальних приладів та легкозаймистих речовин.

Юрій Шушкевич наголошує, що виробники балонів попереджають, що їхні ємності – одноразові, заряджати їх не бажано, і найчастіше балони вибухають саме при спробі аматорської заправки.

"Заправляти-то їх можна, але виробник каже, що якщо вам при цьому відірвало пальці, то це – ваші проблеми. Тому в Україні цим займаються народні умільці, які беруть цей ризик на себе", – розповідає Юрій Шушкевич.

За словами Шушкевича, при експлуатації газових балонів варто уникати механічних пошкоджень та ударів, їх заборонено перевозити літаками саме через ризик вибуху балона при перепаді тиску.

"Якщо ви використовуєте газовий пальник при значних мінусових температурах, то варто купити саме призначений для зимового періоду, адже традиційний газ розрахований більше на літо та міжсезонку, і може дуже погано горіти в таких умовах", – каже Шушкевич.

Експерт говорить, що газ у балонах – під тиском і легкозаймистий. Тому їх не рекомендовано зберігати під прямим сонячним промінням.

При експлуатації газових приладів слід зважати на базові вимоги пожежної безпеки, наприклад, не готувати біля займистих матеріалів тощо.

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