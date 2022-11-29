Пережити блекаут: як безпечно користуватися генераторами, пічками і газовими приладами

Через тривалі відключення світла люди почали масово користуватися генераторами, а також газовими приладами.

Однак порушення правил користування цими засобами може призвести до трагедії.

На Київщині у селі Бобриця через отруєння чадним газом загинув чоловік, його дружину змогли врятувати у лікарні.

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У Гостомелі також постраждала родина: стан бабусі, її сина та двох онучок різко погіршився після того, як вони надихалися чадним газом.

На Прикарпатті у підвальному приміщенні знайшли тіло чоловіка, який, за даними ДСНС, ймовірно, отруївся продуктами згорання вихлопних газів від електрогенератора.

"Українська правда. Життя" пояснює, як правильно користуватися генераторами, газовими пальниками, туристичними балонами, пічками, щоб уникнути нещасних випадків.

Як правильно користуватись генераторами та чи можна встановлювати їх у приміщенні

Основними небезпеками, яких слід уникати під час використання генератора, є отруєння чадним газом (CO) через токсичні вихлопи двигуна, ураження електричним струмом, а також пожежі, пишуть в Американському Червоному хресті.

Державна служба надзвичайних ситуацій та Міністерство охорони здоров’я надають інструкціїяк безпечно користуватися генератором.

Де встановлювати генератор

Генератор можна використовувати тільки на відкритому повітрі, встановлювати його у приміщеннях заборонено.

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Під час роботи він виділяє чадний газ, який є небезпечним для життя і не має потрапляти до приміщення.

Встановлюйте генератор так, щоби відстань до найближчої поверхні (стіни, вікна тощо) була не менше за 6 метрів.

Генератор сильно нагрівається, й предмети поблизу можуть спалахнути. Ставити генератор у квартирі, зокрема на балконі, категорично забороняється.

Як безпечно заправити генератор

Заправляйте генератор на відкритому повітрі й тримайте паливо якомога далі (знову-таки через ризик пожежі).

Купуйте лише сертифіковану продукцію і тільки в ліцензованих точках продажу. Уважно дотримуйтесь інструкцій виробника.

Тримайте генератор сухим, захищайте від дощу та затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом.

"Використовуйте генератор на сухій поверхні під відкритою конструкцією, схожою на навіс, наприклад, під брезентом, закріпленим на стовпах", – радять в Американському Червоному хресті.

Перед заправкою дайте генератору охолонути. Паливо, пролите на гарячі деталі двигуна, може спалахнути.

Використовуйте тип палива, рекомендований в інструкціях або на етикетці генератора. Зберігайте паливо за межами житлових приміщень у закритому сараї або іншому захищеному місці.

Щоб уникнути випадкового загоряння, не тримайте його біля самого генератора та газових котлів.

Встановіть у приміщенні детектори чадного газу.

Обов'язково придбайте вогнегасник і тримайте його поряд, на видному і легкодоступному місці.

Як підключити до генератора прилади та приєднати до електромережі будинку

Підключайте електроприлади безпосередньо до генератора або використовуйте зовнішній подовжувач, потужність якого не менше суми навантажень підключених приладів.

Перевірте, чи немає на шнурі порізів чи розривів, а на штекері є всі три контакти, особливо заземлюючий штифт.

Ілюстрація: Державна інспекція енергетичного нагляду України

Підключати електроприлади до генератора – найпростіший і найбезпечніший засіб користування ним, кажуть у Державній інспекції енергетичного нагляду України.

Однак світло у будинку таким чином не з’явиться.

Живити електропроводку будинку, підключивши генератор до розетки, небезпечно. Ця практика, відома як "зворотне живлення", створює ризик ураження електричним струмом для працівників комунальних служб, ваших сусідів і домочадців.

В інспекції пояснюють, що у разі під’єднання генератора до внутрішніх електричних мереж необхідно забезпечити від’єднання від зовнішніх. Якщо під час користування генератором увімкнуть світло, може статися коротке замикання, вихід з ладу обладнання та пожежа.

"Тобто підключити електростанцію до найближчої розетки в будинку можна лише попередньо відключивши автомати на ввідному щитку",– кажуть в інспекції.

Якщо у будинку чи на дачі часто вимикають світло, варто підключати генератор до внутрішньої мережі з допомогою перекидного рубильника або системи автоматичного включення резерву (АВР).

До перекидного рубильника потрібно під’єднати живлення від електромережі, а знизу – кабель від електростанції (генератора).

"Звертаємо увагу на те, що рубильник або АВР повинен знаходитися після лічильника та ввідного автоматичного вимикача", – говорять в інспекції.

Також при встановленні генератора забороняється виконувати підключення до домашньої мережі, якщо його потужність значно перевищує пропускну здатність розетки (зазвичай вона витримує не більше 3,5 кВт).

"Тобто підключити електростанцію до найближчої розетки в будинку, попередньо відключивши автомати на ввідному щитку, можна лише перевіривши параметри розетки (10А – 2,2 кВт або 15А – 3,5 кВт)", – розповідають у відомстві.

Як наслідок, у зв’язку з перевищенням максимального навантаження, можливе коротке замикання в електричній проводці та виникнення пожежі в будинку.

В інспекції рекомендують при підключенні генератора звернутися за допомогою до спеціалістів.

Пам’ятайте, що навіть належним чином підключений портативний генератор може перевантажитися, що призведе до перегріву або виходу з ладу. Вмикайте електроприлади по черзі, щоб запобігти перевантаженням.

Як правильно користуватися газовими плитами та балонами



Під час відключень світла українці, особливо ті, в домівках яких немає газу, використовують газові плити, балони та пальники, щоб нагріти воду та приготувати їжу.

У мирний час такими приладами користувалися туристи у походах.

Зазвичай портативний пристрій складається з однієї конфорки, регулятора сили вогню та газового балону.

Пальники позбавляли туристів від клопоту шукати дрова та розпалювати багаття. До того ж, деякі з них можна запалювати у наметі.

За словами колишнього головного редактора ресурсу про спорядження і пригоди "Gоrgany pro" Юрія Шушкевича, пальники можна поділити на декілька типів:

газові пальники: інтегровані системи і навіть кемпінгові плити;

бензинові чи рідкопаливні пальники, які працюють на гасі, спирті, бензині, дизельному та авіаційному паливі;

пічки для твердих видів палива.

Найпростішим, найдешевшим і найбезпечнішим варіантом буде простий газовий пальник, однак якісної збірки.

"Якщо ми говоримо про пальники, то така небезпека мінімальна, адже як правило вони працюють нетривалий період і справжню небезпеку можуть становити тільки у невеликому просторі з закритими отворами для провітрювання, як наприклад, у наметі", – говорить Юрій Шушкевич.

Кемпінгові газові опалювачі, які використовують у наметах, працюють тривалий час і є джерелом потенційної небезпеки.

"Тому їх слід використовувати тільки попередньо пересвідчившись, що всередині добре циркулює повітря і немає ризику отруїтися чадним газом", – каже експерт.

У ДСНС також попереджають про небезпеку невеликих балонів.

"Небезпека від маленьких газових балончиків нічим не відрізняється від небезпеки великого газового балона. Дуже небезпечними є самі пари газу, які залишаються у вже використаному балоні", – зазначила в ефірі телемарофону речниця ДСНС Вікторія Рубан.

За її словами, на Київщині вже було декілька випадків, коли вибухали невеликі газові балончики, на яких люди готували їжу.

Вікторія Рубан наголошує, що у жодному разі не можна встановлювати газові балони біля печей чи опалювальних приладів та легкозаймистих речовин.

Як безпечно користуватися газовими балонами

На туристичному порталі Visit Ukraine розповідають, як безпечно користуватися такими приладами:

зберігайте балони в приміщеннях, які добре провітрюються, або на відкритому повітрі, уникаючи потрапляння прямих сонячних променів та опадів;

уникайте перепаду температур, якщо балон знаходився при мінусовій температурі, газ став зрідженим і при раптовому впливу тепла газ розшириться, що може призвести до вибуху;

провітріть приміщення після використання туристичної плитки чи балона: зріджений газ важчий за повітря, отже вентиляція кімнати унеможливить його скупчення;

перевіряйте, чи закритий вентиль: газ може просочуватись і заповнювати приміщення;

не залишайте портативну плиту без нагляду та не тримайте балон у кімнаті, де спите;

обирайте балони з ізобутаном: цей газ вважають найбільш безпечним, і він горить за низьких температур;

не користуйтеся протермінованими та пошкодженими балонами, пристроями без написів та з несправними вентилями.

не можна використовувати газові плити для опалювання приміщень;

періодично змінюйте балон або заправляйте його, звернувшись до заправної станції, не користуйтеся пристроєм до останньої краплини блакитного палива.

Утім, Юрій Шушкевич наголошує, що виробники балонів попереджають, що їхні ємності – одноразові, і найчастіше балони вибухають саме при спробі аматорської заправки.

"Заправляти-то їх можна, але виробник каже, що якщо вам при цьому відірвало пальці, то це – ваші проблеми Тому в Україні цим займаються народні умільці, які беруть цей ризик на себе", – розповідає Юрій Шушкевич.

За словами Шушкевича, при експлуатації газових балонів варто уникати механічних пошкоджень та ударів, їх заборонено перевозити літаками саме через ризик вибуху балона при перепаді тиску.

"Якщо ви використовуєте газовий пальник при значних мінусових температурах, то варто купити саме призначений для зимового періоду, адже традиційний газ розрахований більше на літо та міжсезонку, і може дуже погано горіти в таких умовах", – каже Шушкевич.

Юрій Купрієнко, старший інспектор ГУ ДСНС України у Києві рекомендує використовувати лише сертифіковані прилади і ставити їх на міцну основу, щоб не перекинулися.

Чи можна грітися від газової плитки

У Київгазі нагадують, що газова плита призначена для приготування їжі, а не обігріву приміщення.

"Коли використовують газову плиту для зігрівання, зазвичай зачиняють усі вікна, вмикають усі конфорки та ще й духову шафу. Таким чином свіже повітря не надходить, а газ горить. Невдовзі повітря не вистачить, газ не згорить і почне виділятися чадний газ", – пояснюють у відомстві.

Також у Київгазі рекомендують провітрювати приміщення, де працюють газові плити, водонагрівачі чи котли.

"Вчасно перевіряйте димоходи і вентиляційні канали на справність і обов’язково стежте за наявністю тяги в них", – зазначають у Київгазі.

При виявленні в приміщенні запаху газу негайно вимкніть газові прилади, відчиніть вікна, вийдіть з приміщення та зателефонуйте 104.

Чим можна готувати на їжу на свічках



Для використання свічок треба обрати міцну основу, щоб вона не впала, краще використовувати підсвічник, а ідеальним місцем для свічки є стіл, говорить Юрій Купрієнко, старший інспектор ГУ ДСНС України у Києві.

Перед запаленням свічки треба обрізати гніт до довжини 0,5 см. Свічки треба розташовувати на відстані 10 см одна від одної.

Категорично забороняється залишати свічку біля штор, книжок та інших предметів, які легко запалюються.

Варто пам’ятати, що свічки треба тримати подалі від дітей та тварин. Не дозволяйте котам гратися з вогнем свічки: тварина може отримати опіки або перекинути свічку на підлогу, що призведе до пожежі.

Перед сном або коли покидаєте приміщення, свічку треба загасити. Також не використовуйте її до "останнього", коли вона фактично догоріла.

За словами Юрія Купрієнка, використовувати лайфхаки з соцмереж, де українці ставлять запалену свічку у друшляк і таким чином варять їсти, не варто.

"Один неправильний крок – і в хаті пожежа", – каже він.

Також інспектор не рекомендує ставити кілька свічок у духовку, щоб приготувати їжу, або використовувати для цього саморобні "окопні" свічки у приміщенні.

Як користуватися буржуйками та пічками на дровах та вугіллі

У приватних будинках з пічним опаленням пожежі найчастіше відбуваються через перегрівання пічок, пояснюють у Міністерстві реінтеграції.

Причиною загорання може бути використання для розпалювання печей горючих та легкозаймистих рідин або випадіння розкаленої вуглини.

Цегляна кладка пічки має бути цілою, без тріщини. Якщо такі наявні, треба замазати їх глиняно-пісочним розчином.

Ілюстрація Мінреінтеграції

Дуже важливо перед користуванням пічкою перевірити справність печі і димоходу, відремонтувати їх, почистити сажу, побілити димову трубу на горищі і вище. Перевірити тягу у пічці можна за допомогою запаленого сірника чи клаптика паперу. Продукти горіння мають виходити у димохід, а не в хату.

Біля печі перед топковим отвором на підлозі слід прибити металевий лист розміром не менше 0,5 на 0,7 м, під який підкласти теплоізоляційний матеріал.

Ставити таку пічку треба подалі від дерев’яних меблів та фіранок. Також не виводьте трубу у вентиляційний канал будинку: вона має виводитися через спеціальний отвір у стіні або у вікні.

Завантажувати у буржуйку можна не більше 3 кг палива. ЇЇ дверцята треба щільно зачиняти, а після використання – вибрати з пічки попіл.

Ілюстрація Мінреінтеграції

Попіл та шлаки, які видаляють із топки, необхідно заливати водою та виносити в спеціально відведені місця.

Не залишайте розтоплені пічки без нагляду та не доручайте дітям їх розтоплювати, додавати дрова чи вугілля.

Також не варто сушити на пічці одяг та тримати поряд з нею предмети, які легко займаються.

Нагадаємо, раніше ми писали, що робити у разі отруєння чадним газом.

Яна Осадча, "УП. Життя"