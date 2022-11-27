Чадний газ у закритих приміщеннях: як вберегтися від отруєння

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
10140
27 листопада 2022

Українці обладнують домівки генераторами, пічками та іншими приладами, які забезпечать їм тепло незалежно від електрики. 

Проте зростає небезпека отруєння чадним газом при їхньому неправильному підключенні або використанні.

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали про властивості чадного газу, симптоми отруєння та першу домедичну допомогу.

Реклама:

Чадний газ або оксид вуглецю  є токсичним для людини, при тому не має смаку чи запаху. Тож його концентрацію неможливо визначити без спеціального обладнання. 

 Фото: Lukatme1/Depositphotos

Газ утворюється, якщо горіння відбувається в умовах браку кисню. 

Чадний газ може утворюватися при роботі:

  • двигунів внутрішнього згоряння автомобілів та суден;
  • роботи дров'яних, газових, вугільних печей; 
  • портативних бензинових генераторів;
  • мийних машин; 
  • камінів;
  • вугільних грилів; 
  • газових водонагрівачів; 
  • гасових обігрівачів тощо. 

Читайте також: З грілкою, чаєм та без алкоголю: як зігрітися і зберегти тепло в оселі, коли холодно

У крові молекули чадного газу зв'язуються з гемоглобіном, блокуючи можливість перенесення кисню до тканин.

Ступінь отруєння залежить від концентрації оксиду вуглецю в повітрі та часу, впродовж якого людина вдихає токсичний газ.

Реклама:

Симптоми:

  • головний біль; 
  • нудота;
  • прискорене дихання;
  • слабкість, відчуття втоми;
  • запаморочення;
  • сплутаність свідомості.

Гіпоксія – сильний дефіцит кисню – може виникнути внаслідок гострого отруєння чадним газом. Він може призвести до незворотних змін у роботі серця та мозку.

Якщо ви підозрюєте, що у приміщенні є чадний газ, негайно вимкніть усі прилади, відкрийте вікна та викличте аварійну газову службу.

 Інфографіка від МОЗ

У разі отруєння, варто надати першу домедичну допомогу постраждалому:

  • викликати "швидку" допомогу;
  • вивести або винести потерпілого на свіже повітря;
  • покласти постраждалому під голову подушку, а також розстібнути комір та пояс.

Читайте також: Як діяти, якщо під час холодів зникне опалення: інструкція від КМДА

Щоб вберегтися від отруєння чадним газом, не залишайте ввімкнені газові прилади без нагляду та не використовуйте газову плиту для обігріву квартири.

У помешканні з пічним опаленням завжди відчиняйте заслінку в пічці чи комині. 

 Поради від МОЗ

Перевіряйте справність обладнання, регулярно провітрюйте приміщення, в якому є газові прилади.

Встановлювати генератор або бензинові двигуни у закритому приміщенні, наприклад, у квартирі, категорично заборонено. Цей прилад під час роботи продукує чадний газ. Відстань між генератором та найближчим вікном, дверима чи вентиляційними отворами має бути не менше 6 метрів.

Читайте також: Зима близько: як не перетворитися на крижину, коли вдома холодно


Реклама:


Реклама:
 2083
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2941
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20745
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій