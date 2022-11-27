Чадний газ у закритих приміщеннях: як вберегтися від отруєння

Українці обладнують домівки генераторами, пічками та іншими приладами, які забезпечать їм тепло незалежно від електрики.
Проте зростає небезпека отруєння чадним газом при їхньому неправильному підключенні або використанні.
У Міністерстві охорони здоров'я нагадали про властивості чадного газу, симптоми отруєння та першу домедичну допомогу.
Чадний газ або оксид вуглецю є токсичним для людини, при тому не має смаку чи запаху. Тож його концентрацію неможливо визначити без спеціального обладнання.
|Фото: Lukatme1/Depositphotos
Газ утворюється, якщо горіння відбувається в умовах браку кисню.
Чадний газ може утворюватися при роботі:
- двигунів внутрішнього згоряння автомобілів та суден;
- роботи дров'яних, газових, вугільних печей;
- портативних бензинових генераторів;
- мийних машин;
- камінів;
- вугільних грилів;
- газових водонагрівачів;
- гасових обігрівачів тощо.
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У крові молекули чадного газу зв'язуються з гемоглобіном, блокуючи можливість перенесення кисню до тканин.
Ступінь отруєння залежить від концентрації оксиду вуглецю в повітрі та часу, впродовж якого людина вдихає токсичний газ.
Симптоми:
- головний біль;
- нудота;
- прискорене дихання;
- слабкість, відчуття втоми;
- запаморочення;
- сплутаність свідомості.
Гіпоксія – сильний дефіцит кисню – може виникнути внаслідок гострого отруєння чадним газом. Він може призвести до незворотних змін у роботі серця та мозку.
Якщо ви підозрюєте, що у приміщенні є чадний газ, негайно вимкніть усі прилади, відкрийте вікна та викличте аварійну газову службу.
|Інфографіка від МОЗ
У разі отруєння, варто надати першу домедичну допомогу постраждалому:
- викликати "швидку" допомогу;
- вивести або винести потерпілого на свіже повітря;
- покласти постраждалому під голову подушку, а також розстібнути комір та пояс.
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Щоб вберегтися від отруєння чадним газом, не залишайте ввімкнені газові прилади без нагляду та не використовуйте газову плиту для обігріву квартири.
У помешканні з пічним опаленням завжди відчиняйте заслінку в пічці чи комині.
|Поради від МОЗ
Перевіряйте справність обладнання, регулярно провітрюйте приміщення, в якому є газові прилади.
Встановлювати генератор або бензинові двигуни у закритому приміщенні, наприклад, у квартирі, категорично заборонено. Цей прилад під час роботи продукує чадний газ. Відстань між генератором та найближчим вікном, дверима чи вентиляційними отворами має бути не менше 6 метрів.
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