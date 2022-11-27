Чадний газ у закритих приміщеннях: як вберегтися від отруєння

Українці обладнують домівки генераторами, пічками та іншими приладами, які забезпечать їм тепло незалежно від електрики.

Проте зростає небезпека отруєння чадним газом при їхньому неправильному підключенні або використанні.

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали про властивості чадного газу, симптоми отруєння та першу домедичну допомогу.

Чадний газ або оксид вуглецю є токсичним для людини, при тому не має смаку чи запаху. Тож його концентрацію неможливо визначити без спеціального обладнання.

Газ утворюється, якщо горіння відбувається в умовах браку кисню.

Чадний газ може утворюватися при роботі:

двигунів внутрішнього згоряння автомобілів та суден;

роботи дров'яних, газових, вугільних печей;

портативних бензинових генераторів;

мийних машин;

камінів;

вугільних грилів;

газових водонагрівачів;

гасових обігрівачів тощо.

У крові молекули чадного газу зв'язуються з гемоглобіном, блокуючи можливість перенесення кисню до тканин.

Ступінь отруєння залежить від концентрації оксиду вуглецю в повітрі та часу, впродовж якого людина вдихає токсичний газ.

Симптоми:

головний біль;

нудота;

прискорене дихання;

слабкість, відчуття втоми;

запаморочення;

сплутаність свідомості.

Гіпоксія – сильний дефіцит кисню – може виникнути внаслідок гострого отруєння чадним газом. Він може призвести до незворотних змін у роботі серця та мозку.

Якщо ви підозрюєте, що у приміщенні є чадний газ, негайно вимкніть усі прилади, відкрийте вікна та викличте аварійну газову службу.

Інфографіка від МОЗ

У разі отруєння, варто надати першу домедичну допомогу постраждалому:

викликати "швидку" допомогу;

вивести або винести потерпілого на свіже повітря;

покласти постраждалому під голову подушку, а також розстібнути комір та пояс.

Щоб вберегтися від отруєння чадним газом, не залишайте ввімкнені газові прилади без нагляду та не використовуйте газову плиту для обігріву квартири.

У помешканні з пічним опаленням завжди відчиняйте заслінку в пічці чи комині.

Поради від МОЗ

Перевіряйте справність обладнання, регулярно провітрюйте приміщення, в якому є газові прилади.

Встановлювати генератор або бензинові двигуни у закритому приміщенні, наприклад, у квартирі, категорично заборонено. Цей прилад під час роботи продукує чадний газ. Відстань між генератором та найближчим вікном, дверима чи вентиляційними отворами має бути не менше 6 метрів.