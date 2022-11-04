Льодовики Кіліманджаро можуть повністю зникнути до 2050 року – вчені

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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4 листопада 2022

Льодовики в усьому світі, зокрема й на африканському континенті, можуть зникнути за кілька десятиліть. Науковці склали список локацій, на яких розтане лід, зокрема й на найвищій точці Африки – Кіліманджаро. 

Вчені-екологи прогнозують, що це станеться до 2050 року, йдеться у звітах ООН та ЮНЕСКО

Лід на вершинах об'єктів танутиме незалежно від того, чи боротимуться з глобальним потеплінням. 

До списку об'єктів ЮНЕСКО входять 50 локацій, на яких знаходиться 18,6 тисячі льодовиків. Вони всі можуть зникнути. 

 Фото: sbures/Depositphotos

Це майже 10% льодовиків Землі, які розташовуються у туристичних місцях чи регіонах, священних для місцевих жителів. 

Вони втрачають 58 мільярдів тонн льоду щороку, що еквівалентно загальному річному обсягу води з Франції та Іспанії. 

Попри те, що додаткове танення певною мірою врівноважує інші наслідки зміни клімату (наприклад, запобігає висиханню річок у хвилі спеки), воно швидко досягає критичного порогу.

Список локацій, льодовики яких можуть зникнути до 2050 року:

  • Гірканські ліси (Іран);
  • Національний парк Дурмітор (Чорногорія);
  • Національний парк Вірунга (Демократична Республіка Конго);
  • Мальовничий та історичний район Хуанлун (Китай);
  • Єллоустонський національний парк (США);
  • Національний парк/природний ліс Маунт-Кенія (Кенія);
  • Піренеї Мон-Пердю (Франція, Іспанія);
  • Національний парк гір Рувензорі (Уганда);
  • Плато Путорана (Росія);
  • Swiss Tectonic Arena Сардона (Швейцарія);
  • Національний парк Наханні (Канада);
  • Національний парк Лоренца (Індонезія);
  • природна система заповідника Острів Врангеля (Росія);
  • Національний парк Кіліманджаро (Танзанія);
  • Йосемітський національний парк (США);
  • Доломітові Альпи (Італія);
  • Незаймані ліси Комі (Росія).

Інші льодовики ще можна врятувати, якщо викиди парникових газів різко скоротити, а глобальне потепління обмежити на рівні 1,5°C, попередила ЮНЕСКО у своїй доповіді.

Водночас  у світі залишається все менше місць, достатньо холодних для того, щоб льодовики справді виростали.

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