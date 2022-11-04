Льодовики Кіліманджаро можуть повністю зникнути до 2050 року – вчені

Льодовики в усьому світі, зокрема й на африканському континенті, можуть зникнути за кілька десятиліть. Науковці склали список локацій, на яких розтане лід, зокрема й на найвищій точці Африки – Кіліманджаро.

Вчені-екологи прогнозують, що це станеться до 2050 року, йдеться у звітах ООН та ЮНЕСКО.

Лід на вершинах об'єктів танутиме незалежно від того, чи боротимуться з глобальним потеплінням.

До списку об'єктів ЮНЕСКО входять 50 локацій, на яких знаходиться 18,6 тисячі льодовиків. Вони всі можуть зникнути.

Це майже 10% льодовиків Землі, які розташовуються у туристичних місцях чи регіонах, священних для місцевих жителів.

Вони втрачають 58 мільярдів тонн льоду щороку, що еквівалентно загальному річному обсягу води з Франції та Іспанії.

Попри те, що додаткове танення певною мірою врівноважує інші наслідки зміни клімату (наприклад, запобігає висиханню річок у хвилі спеки), воно швидко досягає критичного порогу.

Список локацій, льодовики яких можуть зникнути до 2050 року:

Гірканські ліси (Іран);

Національний парк Дурмітор (Чорногорія);

Національний парк Вірунга (Демократична Республіка Конго);

Мальовничий та історичний район Хуанлун (Китай);

Єллоустонський національний парк (США);

Національний парк/природний ліс Маунт-Кенія (Кенія);

Піренеї Мон-Пердю (Франція, Іспанія);

Національний парк гір Рувензорі (Уганда);

Плато Путорана (Росія);

Swiss Tectonic Arena Сардона (Швейцарія);

Національний парк Наханні (Канада);

Національний парк Лоренца (Індонезія);

природна система заповідника Острів Врангеля (Росія);

Національний парк Кіліманджаро (Танзанія);

Йосемітський національний парк (США);

Доломітові Альпи (Італія);

Незаймані ліси Комі (Росія).

Інші льодовики ще можна врятувати, якщо викиди парникових газів різко скоротити, а глобальне потепління обмежити на рівні 1,5°C, попередила ЮНЕСКО у своїй доповіді.

Водночас у світі залишається все менше місць, достатньо холодних для того, щоб льодовики справді виростали.