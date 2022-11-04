Україна посіла 66 місце у рейтингу привабливості для талантів

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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4 листопада 2022

Щороку бізнес-школа INSEAD та американський дослідницький інститут Portulans Institute формують рейтинг привабливості країн для талантів.

Україна цьогоріч посіла 66 позицію серед 133 країн, йдеться у звіті.

Це на дві сходинки нижче у порівнянні з минулим роком, хоча дані збирали ще до повномасштабного вторгнення. 

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"Звіт є всеосяжним щорічним порівняльним звітом, який визначає, як країни та міста розвиваються, залучають і утримують таланти.

Це унікальний ресурс для тих, хто приймає рішення, щоб зрозуміти глобальну картину конкурентоспроможності талантів і розробити стратегії для стимулювання своєї економіки", – зазначають організатори.

 Фото: InkDropCreative/Depositphotos

Перше місце у рейтингу посіла Швейцарія. Наступні у списку: Сінгапур, Данія, США, Швеція, Нідерланди, Норвегія, Фінляндія, Австралія та Британія.

У переліку наша країна стоїть поруч з Молдовою і Албанією

Автори дослідження зазначають, що Україна – це єдина країна, яка має дохід нижче середнього, попри це перебуває у верхній половині рейтингу.

Звіт за 2022 рік охоплює 133 країни та 175 міст із 79 економік у всьому світі з усіма групами доходу.

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