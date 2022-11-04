Зеленський відповів на петицію про заборону культурної діяльності росіян в Україні

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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4 листопада 2022

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо заборони культурної діяльності росіян на території України.

Документ набрав 25 тисяч підписів у середині жовтня. 

У відповіді на петицію Зеленський посилався на закони про кінематографію, про телебачення і радіомовлення, а також закон про гастролі. У цих документах є низка обмежень для учасників та здобувачів ліцензій. 

Їм заборонений в'їзд та ліцензування, якщо митці та артисти перебувають у списку людей, які загрожують національній безпеці.

 Фото зі стоірнки президента

Президент додав, що 7 жовтня у законодавстві набули чинності певні зміни. Зокрема, про підтримку національного музичного продукту та обмеження публічного використання музики держави-агресора. 

"З метою недопущення культурного та інформаційного впливу держави-агресора Державний комітет телебачення і радіомовлення України припинив видачу та зупинив дію дозволів на ввезення видавничої продукції з території держави-агресора", – зазначив Зеленський у відповіді на петицію.

Він наголосив, що вже створено список російських пропагандистів, лідерів думок та артистів, які відкрито чи приховано генерують наративи російської пропаганди. Частина з них вже перебуває під санкціями в Україні та інших країнах.

Президент скерував петицію на доопрацювання прем'єр-міністру Дмитру Шмигалю.

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