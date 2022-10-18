Петиція про заборону культурної діяльності росіян в Україні набрала необхідну кількість голосів

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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18 жовтня 2022

Петиція про заборону громадянам Росії здійснювати творчу професійну діяльність в України набрала 25 тисяч підписів.

Петиція опублікована на сайті президента, тепер її має розглянути Володимир Зеленський.

Авторка петиції – продюсерка Ольга Клименко, зареєструвала її 15 серпня.

У ній вона просить заборонити громадянам РФ будь-яку діяльність у сфері кінематографії, телебачення, радіомовлення, театру, та культури загалом на території України.

Фото: vadimrysev/Depositphotos

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"Враховуючи злочини росії проти Українського народу, ми не вбачаємо жодної можливості подальшої будь-якої співпраці у культурному, кіно та театральному секторах, і навпаки вбачаємо необхідність збільшення українського контенту на телебаченні, у театрах, на радіо та у сфері кінематографу", – зазначає авторка.

Окрім цього, у петиції вимагається заборонити трансляцію будь-якого російського контенту на українських телеканалах, зокрема створеного за участі громадян РФ, або ж на території країни-агресора.

Також пропонується обмежити поширення та продаж продуктів російської культури на території України: літературних творів, вистав, художніх робіт тощо.

Авторка петиції пропонує розробити законодавчі зміни, які дозволять зберегти незалежність українського кіно від російського впливу, а також створити для цього механізми та процедури.

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