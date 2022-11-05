"Залізниця до ваших послуг!": Укрзалізниця запросила Кінга в Україну після фейкового "приїзду"

В Україні 3 листопада низка медіа розповсюдили інформацію про візит Стівена Кінга в Україну.

Шанувальники письменника приїхали на центральний вокзал у Києві. Вони очікували на зустріч з автором. На вокзал приїхав і депутат Сергій Лещенко.

"Чутка про приїзд письменника Стівена Кінга до Києва варшавським потягом виявилася гарним розіграшем. На вокзалі перед прибуттям поїзду зібралися фанати письменника з книжками його авторства у надії взяти автограф. Але Кінга не виявилося серед пасажирів. На питання, звідки джерело цієї інформації про приїзд Кінга, люди назвали телеграм-канал Верховної Ради, який зробив репост цієї чутки без посилання на джерела", – зазначив він.

Фанати вирішили записати відеозвернення до Кінга із запрошенням до України.

Коли письменника не виявилось серед пасажирів потяга, в Укрзалізниці теж відреагували на ситуацію.

"ЗМІ в Україні (помилково) повідомили, що Стівен Кінг прибув до Києва, і, чесно кажучи, наш поїзд ще ніколи не почував себе таким спустошеним. Пане Кінг, залізниця до ваших послуг!" – йдеться у повідомленні компанії.

Усе почалось з публікації у маловідомому ЗМІ, без посилань на достовірні джерела. Згодом інформація з'явилась у Telegram-каналі Верховної ради з посиланням на неофіційний канал з 600 підписниками, де повідомляли про приїзд Кінга в Україну.

Скриншоти Тетяни Гонченко

4 листопада, коли орієнтовно мав приїхати письменник, Верховна Рада видалила пости про приїзд "короля жахів" Стівена Кінга. А згодом – опублікувала спростування.

Відомий письменник поки не відреагував у соцмережах на запрошення.