Кінг, ​​Гейман, Барклі: відомі письменники хочуть розірвати контракти з Росією

Наталiя Бушковська спеціально для УП.Життя
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5 березня 2022

Відомі письменники Стівен Кінг, Лінвуд Барклі та Ніл Гейман оголосили, що хочуть припинити контракти з російськими видавництвами.

Спочатку про це написав в Twitter канадський письменник Лінвуд Барклі:

"Я розумію, що це не велика жертва і матиме не більший ефект, ніж пукнути в буревій, але я не збираюсь поновлювати мої контакти з російськими видавництвами", ​​ йдеться в пості.

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Це твіт перепостив король жахів Сівен Кінг з підводкою "Я також не буду".

 

А відомий письменник-фантаст Ніл Гейман на відповідь до одного з твітів написав:

"Я намагаюся зараз зрозуміти, які контракти з Росією я контролюю і на якому вони етапі видавничого циклу. Я не хочу поновлювати їх, допоки Путін та його адміністрація перебувають при владі. Це абсолютно точно". 

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Нагадаємо, 28 лютого книгарня Yakaboo вирішила припинити співпрацю з російськими видавництвами. 

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