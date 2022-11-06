Під атаку росіян потрапив монастир на Вінниччині: послушник помер від серцевого нападу

Яна Осадча журналіст
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6 листопада 2022

На Вінниччині 31 жовтня 2022 року під російську ракетну атаку потрапив Лядівський Усікновенський скельний чоловічий монастир.

Через атаку помер послушник монастиря 59-річний Вадим, повідомляють у Могилів-Подільській єпархії УПЦ.

Як розповів у коментарі "Українській правді. Життя" настоятель монастиря отець Антоній, чоловік, ймовірно, помер від серцевого нападу.

"У нього не було ніяких фізичних пошкоджень. Дуже сильна вибухова хвиля була, і його серце не витримало, напевно, сильно злякався", – каже отець Антоній.

 Похорон послушника

За словами настоятеля, Вадим родом з Києва, був у монастирі 4 роки. З родичів – тільки сестра з інвалідністю, яка не змогла приїхати на похорон.

Коли сталася ракетна атака, у монастирі йшла служба.

  Чоловік, ймовірно, помер від серцевого нападу

"У нас впало панікадило і лампади попадали, був пошкоджений іконостас, пара вікон вилетіло", – розповідає отець Антоній про наслідки обстрілу.

Нагадаємо, 31 жовтня протиповітряна оборона України збила 44 із понад півсотні російських ракет, запущених Росією вранці.

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