162 храми та 44 бібліотеки: скільки культурних об’єктів знищили росіяни під час війни

Яна Осадча журналіст
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13 серпня 2022

Станом на 11 серпня 2022 року в Україні зафіксували 464 епізоди воєнних злочинів росіян проти культурної спадщини.

Злочини зафіксовано в 15 регіонах, найбільше пошкоджень у Харківській та Донецькій областях, повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Через обстріли окупантів зазнали руйнацій і пошкоджень 139 об’єктів культурної спадщини. Зокрема, 23 пам’ятки національного значення, 109 пам’яток місцевого значення, 108 об’єктів цінної історичної забудови та 7 щойновиявлених об’єктів культурної спадщини.

Тільки за останній тиждень було пошкоджено дві пам’ятки у місті Марганець Дніпропетровської області: будинок культури та школу мистецтв.

  На 11 серпня зафіксували 464 епізоди воєнних злочинів росіян проти культурної спадщини

Також були знищені або постраждали 361 мистецький об’єкт та заклад культури:

  • 162 релігійні споруди;
  • 70 будинків культури та інших мистецьких осередків;
  • 51 меморіальний пам’ятник;
  • 44 бібліотеки;
  • 34 музеї та заповідника.

Нагадаємо, за даними на травень 2022 року російські ракети знищили або пошкодили щонайменше 353 об'єкти української культурної спадщини, а на 30 липня – 450.

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