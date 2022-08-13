162 храми та 44 бібліотеки: скільки культурних об’єктів знищили росіяни під час війни

Станом на 11 серпня 2022 року в Україні зафіксували 464 епізоди воєнних злочинів росіян проти культурної спадщини.
Злочини зафіксовано в 15 регіонах, найбільше пошкоджень у Харківській та Донецькій областях, повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.
Через обстріли окупантів зазнали руйнацій і пошкоджень 139 об’єктів культурної спадщини. Зокрема, 23 пам’ятки національного значення, 109 пам’яток місцевого значення, 108 об’єктів цінної історичної забудови та 7 щойновиявлених об’єктів культурної спадщини.
Тільки за останній тиждень було пошкоджено дві пам’ятки у місті Марганець Дніпропетровської області: будинок культури та школу мистецтв.
|На 11 серпня зафіксували 464 епізоди воєнних злочинів росіян проти культурної спадщини
Також були знищені або постраждали 361 мистецький об’єкт та заклад культури:
- 162 релігійні споруди;
- 70 будинків культури та інших мистецьких осередків;
- 51 меморіальний пам’ятник;
- 44 бібліотеки;
- 34 музеї та заповідника.
Нагадаємо, за даними на травень 2022 року російські ракети знищили або пошкодили щонайменше 353 об'єкти української культурної спадщини, а на 30 липня – 450.
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