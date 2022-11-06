Що робити, якщо окупанти депортують українських дітей – поради

Яна Осадча журналіст
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6 листопада 2022

Якщо дитину депортували окупанти, треба намагатися зібрати про неї якомога більше інформації.

Як діяти у такій ситуації пояснює Національне бюро інформації, поради якого публікує Міністерство реінтеграції України.

Треба зберегти та повідомити дані про депортовану дитину та обставини таких подій:

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  • ПІБ дитини;
  • дату народження;
  • місце проживання;
  • звідки дитина була примусово переміщена та за яких обставин;
  • була вона з батьками чи у супроводі інших осіб;
  • останнє відоме місце її знаходження або поточне місце перебування;
  • особливі прикмети дитини;
  • контакти батьків або родичів дитини, а також особи, яка повідомила про депортацію.
 Фото: Ruslan-Lytvyn/Depositphotos

Усю зібрану інформацію треба записувати відразу після її отримання, аби зберегти хронологію подій.

Якщо є фото дитини, фото/відео підтвердження її депортації, варто невідкладно повідомити про це Національне інформаційне бюро на електронну пошту: nib.uncp.info@gmail.com.

Або заповнивши відповідну форму на сайті.

Якщо з вами на зв'язок вийшли особи, які супроводжують дитину (батьки, родичі), порадьте їм звертатись до дипломатичних установ країн-партнерів та міжнародних місій. Йдеться про Міжнародну організацію з міграції (МОМ), Управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA), ЮНІСЕФ, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, УВКБ ООН (Агентство ООН у справах біженців).

Куди повідомляти?

  • НІБ: цілодобова гаряча лінія: 16-48 та +38 (044) 287-81-65;
  • за допомогою чат ботів у Telegram та у Viber;
  • через заповнення форм: форма1 і форма2:
  • Мінреінтеграції:15-48;
  • Офіс Генерального прокурора;
  • Служба безпеки України: 0 800 501 482;
  • Національна поліція: 102;
  • Підрозділи ювенальної поліції: телеграм бот.

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