Що робити, якщо окупанти депортують українських дітей – поради

Якщо дитину депортували окупанти, треба намагатися зібрати про неї якомога більше інформації.
Як діяти у такій ситуації пояснює Національне бюро інформації, поради якого публікує Міністерство реінтеграції України.
Треба зберегти та повідомити дані про депортовану дитину та обставини таких подій:
- ПІБ дитини;
- дату народження;
- місце проживання;
- звідки дитина була примусово переміщена та за яких обставин;
- була вона з батьками чи у супроводі інших осіб;
- останнє відоме місце її знаходження або поточне місце перебування;
- особливі прикмети дитини;
- контакти батьків або родичів дитини, а також особи, яка повідомила про депортацію.
|Фото: Ruslan-Lytvyn/Depositphotos
Усю зібрану інформацію треба записувати відразу після її отримання, аби зберегти хронологію подій.
Якщо є фото дитини, фото/відео підтвердження її депортації, варто невідкладно повідомити про це Національне інформаційне бюро на електронну пошту: [email protected].
Або заповнивши відповідну форму на сайті.
Якщо з вами на зв'язок вийшли особи, які супроводжують дитину (батьки, родичі), порадьте їм звертатись до дипломатичних установ країн-партнерів та міжнародних місій. Йдеться про Міжнародну організацію з міграції (МОМ), Управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA), ЮНІСЕФ, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, УВКБ ООН (Агентство ООН у справах біженців).
Куди повідомляти?
- НІБ: цілодобова гаряча лінія: 16-48 та +38 (044) 287-81-65;
- за допомогою чат ботів у Telegram та у Viber;
- через заповнення форм: форма1 і форма2:
- Мінреінтеграції:15-48;
- Офіс Генерального прокурора;
- Служба безпеки України: 0 800 501 482;
- Національна поліція: 102;
- Підрозділи ювенальної поліції: телеграм бот.
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