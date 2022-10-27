Російська омбудсменка забрала собі викрадену в Маріуполі дитину

Уповноважена при президенті Росії з прав дитини Марія Львова-Бєлова "всиновила" викрадену з Маріуполя українську дитину.
Також вона сприяла незаконному всиновленню 350 дітей-сиріт з Донбасу.
"Свого сина я побачила, коли евакуювали з Маріуполя групу з 31 дитини", – заявила Львова-Бєлова на пресконференції, пише пропагандистське видання Russia Today.
Раніше вона стверджувала, що 30 дітей з Маріуполя, яких депортували у Підмосков'я під час повномасштабного вторгнення, нібито змінили свої антиросійські погляди.
|Марія Львова-Бєлова "всиновила" викрадену з Маріуполя українську дитину
"Омбудсменка" також зазначила, в РФ вивезли до 2 тис. дітей-сиріт із соціальних закладів, а 350 дітей з Донбасу вже прилаштовані у прийомні родини у 16 регіонах РФ. Ще тисячу дітей планують "всиновити" найближчим часом.
Львова-Бєлова заявила, що інформацію про дітей Донбасу розмістять у державному інформаційному банку даних, де вона стане доступною для "усиновлювачів" та "опікунів".
Нагадаємо, у серпні 2022 року у Росії заявили про "усиновлення" тисячі дітей, депортованих з Маріуполя.
Читайте також: "Дітей через "Дію" роздавати не будемо": омбудс0енка пояснила, чи змінилася процедура усиновлення