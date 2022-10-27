Російська омбудсменка забрала собі викрадену в Маріуполі дитину

Яна Осадча журналіст
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27 жовтня 2022

Уповноважена при президенті Росії з прав дитини Марія Львова-Бєлова "всиновила" викрадену з Маріуполя українську дитину.

Також вона сприяла незаконному всиновленню 350 дітей-сиріт з Донбасу.

"Свого сина я побачила, коли евакуювали з Маріуполя групу з 31 дитини", – заявила Львова-Бєлова на пресконференції, пише пропагандистське видання Russia Today.

Раніше вона стверджувала, що 30 дітей з Маріуполя, яких депортували у Підмосков'я під час повномасштабного вторгнення, нібито змінили свої антиросійські погляди.

 Марія Львова-Бєлова "всиновила" викрадену з Маріуполя українську дитину

"Омбудсменка" також зазначила, в РФ вивезли до 2 тис. дітей-сиріт із соціальних закладів, а 350 дітей з Донбасу вже прилаштовані у прийомні родини у 16 регіонах РФ. Ще тисячу дітей планують "всиновити" найближчим часом.

Львова-Бєлова заявила, що інформацію про дітей Донбасу розмістять у державному інформаційному банку даних, де вона стане доступною для "усиновлювачів" та "опікунів".

Нагадаємо, у серпні 2022 року у Росії заявили про "усиновлення" тисячі дітей, депортованих з Маріуполя.

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