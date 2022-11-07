Ґвалтував дітей 15 років: у Львові судили організатора християнських таборів Московченка

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
36536
7 листопада 2022

49-річного організатора християнських таборів Романа Московченка, який ґвалтував неповнолітніх дівчат, відправили на примусове лікування до психіатричної лікарні.

Галицький районний суд Львова визнав Московченка винним у 147 епізодах зґвалтувань та розбещень неповнолітніх, повідомляє Центр "Жіночі перспективи". Цю інформацію також підтвердила прессекретарка суду Юлія Румянцева у коментарі "Суспільному".

"Московченко брав участь у засіданнях суду у режимі відеоконференції з психлікарні, з ним був поряд лікар. Його стан був такий, що він був нездатний нічого розуміти і відповідати. 

На екрані він був, але не реагував і на питання не відповідав. Він визнаний неосудним, тому йому призначили законного представника – його матір. Вона завжди була у залі судового засідання", – каже адвокат потерпілих дівчат Олег Іванов.

Якщо Московченко буде одужувати і медична оцінка це підтвердить, суд має повернутися до розгляду обвинувального акту. 

Якщо ж він не буде одужувати, то все життя проведе у психіатричному закладі, додає Олег Іванов.

  Роман Московченко/Фото з соцмереж

Хто такий Московченко і як його судили?

Львів'янин Роман Московченко організовував християнські табори, заснував офіційно не зареєстроване Молодіжно-християнське товариство "Діти Христа" і був там духовним наставником.

З 2003 по 2018 роки він також працював у навчально-виховному комплексі "Школа-гімназія святої Софії" у Львові, де також проводив зібрання МХТ "Діти Христа".

За даними слідства, Московченко оголював свій статевий орган, торкався статевих органів малолітніх дівчат, а також ґвалтував неповнолітніх.

Одна з постраждалих дівчат звернулася у центр "Жіночі перспективи" навесні 2019 року. Їй було 22 роки і вона потребувала психологічної допомоги після 10 років сексуального насильства з боку Московченка. 

Завдяки організації дівчина звернулася в поліцію. Правоохоронці збирали інформацію майже рік, і у травні 2020 року виїхали на обшук помешкання Московченка.

У засновника "Дітей Христа" знайшли комп’ютери, ноутбуки, жорсткі диски, флешки з відео та фотографіями дітей. 

Також доказами стали щоденники, в яких Московченко детально описував свої сексуальні стосунки з дітьми та їхню тривалість.

"Записи вів із 2005-го до початку 2020 року. Спочатку нотував від руки, а пізніше відсканував усі записи і продовжив набирати їх на комп’ютері. Ці записи стали вагомими доказами у справі", – кажуть у центрі "Жіночі перспективи".

Сторона обвинувачення подала обвинувальний акт у лютому 2021. Потерпілих дівчат у цій справі представляли адвокати Олег Іванов та Галина Федькович.

У червні 2021 року експертиза встановила, що Московченко – недієздатний, зокрема через кілька спроб самогубства, тому суд розглядав клопотання про застосування примусового лікування. 

"Відтоді було дуже багато засідань, ми дослідили всі докази і 1 листопада 2022 року завершився розгляд справи, суд пішов у нарадчу кімнату і наступного дня виніс ухвалу, якою визнав його винуватим. 

Жоден епізод суд не відкинув і призначив заходи примусового лікування у вигляді госпіталізації до психіатричної лікарні з посиленим наглядом", – каже Олег Іванов.

Читайте також: Як говорити з дітьми про педофілію і їх захистити. Поради експертів 


Реклама:


 436
Суспільство

Війна забрала і маму, і тата: як стати опікуном, прихистити чи усиновити дитину під час війни

Тетяна Редько
 5780
Суспільство

"Тату, ти повинен приїхати, або нас усиновлять". Жахлива воєнна сага однієї української родини

Ірина Лопатіна
 5746
КУЛЬТУРА

Світло, яке ворог ніколи не вимкне: у музеї Ханенків Джамала співала при свічках

Ганна Щокань, журналістка УП.Культура

Головне на сайті


Суспільство

Війна забрала і маму, і тата: як стати опікуном, прихистити чи усиновити дитину під час війни

Тетяна Редько
На Харківщині чоловік закопав прапори на городі, щоб врятувати від окупантів. ФОТО
Помер родич на окупованій території: як отримати свідоцтво про смерть
Чи забезпечені лікарні генераторами, якщо вимкнуть світло? Відповідь МОЗ
Російська Вікіпедія втратила 20 млн читачів в Україні
ДНК-вакцина проти раку грудей показала перші результати після випробування на людях
Суспільство

"Тату, ти повинен приїхати, або нас усиновлять". Жахлива воєнна сага однієї української родини

Ірина Лопатіна
КУЛЬТУРА

Світло, яке ворог ніколи не вимкне: у музеї Ханенків Джамала співала при свічках

Ганна Щокань, журналістка УП.Культура