"Не читав Достоєвського, але хоче блиснути ерудицією": реакції українців на слова Папи про росіян

Папа Римський заявив, що жорстокість російських окупантів в Україні "не притаманна російському народові", і він має пошану до "російського гуманізму".

Франциск також згадав російського письменника Федора Достоєвського, який нібито "надихає християн до осмислення християнства".

На скандальне висловлювання відреагувала Посол України у США Оксана Маркарова.

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"Папа Римський мабуть якось неуважно читав Достоєвського. Інакше Його Святість не дивувався би жорсткості росіян (яка якраз їм природно притаманна)", – написала вона у Facebook.

Слова Папи Римського також обурили українців у соцмережах. "Українська правда. Життя" зібрала реакції на скандальні заяви понтифіка.

"Папа читає кардиналам Достоєвського"/Роман Онишкевич

"Моя вчителька зарубіжної літератури обожнювала Достоєвського, тож ми розбирали його твори у найдрібніших деталях.

Якось цілий урок обговорювали, чому Роскольніков вбив стару саме обухом сокири. Вчителька переконувала, що це свідчення його доброї душі.

Думаю, Папа Римський саме цей гуманізм росіян мав на увазі. Вбивають старих і дітей, але з добротою душевною", – написав військовий та засновник "UAnimals" Олександр Тодорчук.

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Джерело: "Вбитий брат"/Twitter

"Як цей Папа Римський помре, покладіть йому у труну Достоєвського з Толстим, а зверху накидайте томів Лєніна і Дугіна.

А потім спаліть. Ніхто не пригадує, коли цього Папу обирали, дим точно був білим, не червоним?" – написав військовий та колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Джерело: "домовина це не дом"/Twitter

"У Нікополь прилетів російський снаряд з томом Толстого всередині.

Можна передавати до Ватикану в колекцію Папи Римського, на додаток до Достоєвського, як нагадування про неосяжну велич "великого російського народу", – пише користувачка Пані Van de Kamp.

😏У Нікополь прилетів російський снаряд з томом Толстого всередині



😡 Можна передавати до Ватикану в колекцію Папи Римського, на додаток до Достоєвського, як нагадування про неосяжну велич "великого російського народу". pic.twitter.com/vqo9UgsuAF — Пані Van de Kamp 🌱 (@villaribo2016) November 7, 2022

"Папа Римський з висєром про гуманізм у Достоєвського схожий на ту однокурсницю, яка не прочитала текст, але вирішила все ж відповісти на семінарі загальними фразами зі шкільної хрестоматії, яку загуглила перед парою", – іронізує блогерка Аліна Денисенко.

"Як саме людина читає Достоєвського, що після цього в неї в голові залишається "ну, це був гуманізм".

Яким чином? Ви ще скажіть що Кафка – це про ефективність державної бюрократії", – пише Остап Українець.

"Папа Римський явно не читав Достоєвського, хоча і намагається блиснути ерудицією.

Може наше посольство перекладе йому уривок з роману "Ідіот" (част. IV, глава 7), що входить в курс шкільної програми і, за словами Папи, "надихає (російських) християн до осмислення християнства", – пишуть журналісти OdessaUnews.

У твіті вони додають уривок, в якому головний герой Лев Мишкін негативно висловлюється про католицизм, називає його "гіршим за атеїзм" і звинувачує у проповідування антихриста.

Папа римський явно не читав Достоєвського, хоча і намагається блиснути ерудицією. Може, наше посольство перекладе йому уривок з роману «Ідіот» (част IV, глава 7), що входить в курс шкільної програми і, за словами папи, "надихає (російських) християн до осмислення християнства". pic.twitter.com/SJajtz7AQf — OdessaUnews (@OdessaUnews) November 6, 2022

"Більш антихристиягського твору, ніж "Злочин і покарання" Достоєвського – важко уявити. Розповіді про Дракулу – то просто дитячі казочки.

За такі прояви сатанізму з Папою якийсь обряд треба провести", – також вважає користувач Сергій Прач.

Ось ще кілька реакцій:

Папа Римський читав лише одну книгу Достоєвського – «Ідіот» — Andy Geff (@andrii_ge) November 7, 2022

виставляю цитату достоєвського, якого так полюбляє папа ватніканський за духовність.👹👺 pic.twitter.com/HZ9zouSCYf — Наомі Квітка. ナオミ。 (@iuhbwzF8HJ3sw69) November 7, 2022