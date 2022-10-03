"Двійка" за політмислення: українці відреагували на версію Маска, як досягти "миру" між Україною та РФ

Глава "Tesla" Ілон Маск, який ще у перші дні повномасштабної війни підтримав Україну, надавши станції супутникового інтернету StarLink, на 222 день з вторгнення РФ запостив у Twitter "дотепне" антиукраїнське опитування. Фактично, запропонував Україні капітулювати.
Маск запропонував 107-мільйонній аудиторії погодитися або ні з його баченням того, за яких умов між Росією та Україною настане "мир". Дослівно:
"Мир між Україною та Росією:
- Повторні вибори в анексованих регіонах під наглядом ООН. Росія йде, якщо на те буде воля народу;
- Крим формально входить до складу Росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова);
- Водопостачання Криму забезпечено;
- Україна зберігає нейтралітет".
|Псевдоопитування Ілона Маска у Twitter
62,5% фоловерів мільярдера з усього світу не згодні з окресленим перебігом подій. Не забарилися з відповіддю й українці.
"Українська правда. Життя" розповідає, що громадяни думають про Маска та його "опитування".
Деякі українці обурюються у жартівливій формі.
|Фото: користувач Віталій Бакарді у Facebook
|Фото: Руслан Радецький у у Facebook
Експерт з комунікацій і ведучий подкасту "Інше інтерв'ю" Володимир Анфімов уявив ситуацію не на користь Маска після згаданого "опитування":
"Заходить якось Ілон Маск у бар. А бармен йому: "Боже, яке кончене".
Правозахисниця Центру прав людини ZMINA Людмила Янкіна назвала "опитування" Маска "надмірною симпліфікацією за межами здорового глузду" і закликала співвітчизників збільшити показник варіанту "не згоден".
"Люди, звісно ж, його вже закидали "кізяками" за це. Але я вас запрошую теж написати свою відповідь на таку "пропозицію" та проголосувати "No". Бо зараз там більшість у голосувалці поставило "Yes" і це виглядає так, ніби знову світ краще знає, якою кількістю територій нам треба поступитися аби був той самий "поганий мир", який нібито завжди кращий за війну, хоча насправді ні", – написала вона у Facebook, коли показники різнилися від теперішніх.
Громадський діяч, один із координаторів руху "Ми – європейці" Сергій Кошман сподівається на матір Маска – Мей:
|Скриншот допису Сергія Кошмана у Facebook
Кореспондент УП Євгеній Руденко прокоментував ситуацію лаконічно, але зрозуміло:
|Скриншот допису Євгенія Руденка у Facebook
Є і таке припущення.
|Скриншот допису Yu Barabash у Facebook
Політтехнолог Сергій Гайдай оцінив політичне мислення Маска на "двійку":
"Як часто я це бачив у своїй професійній практиці.
Політика і політичне мислення виявлялися занадто складними і недосяжними для розуміння навіть для тих, хто досягнув значних і навіть грандіозних успіхів у підприємництві, у бізнесі, у науці, її культурі, чи в мистецтві. Сідайте, ілоне. Двійка!"
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Псевдоопитування Маска прокоментував і радник Офісу президента Олексій Арестович, заявивши, що скоро не залишиться не лише "хороших росіян", але й хороших інтернаціоналістів.
"І ми з вами залишимося самодостатніми сиротами. Але з Кримом і Донбасом.
Взагалі, це збіговисько чудових аборигенів радує. Петерсон, Френсіс, тепер ще й марсіанин. Це означає, що відповідна інтелектуальна течія досить поширена на Заході. Що ж... Давайте і його доб'ємо", – написав він у Facebook.
"Всесвіт зарозумілих не любить", вважає користувачка Віта Запарована.
|Скриншот допису Віти Запарованої у Facebook
Нардеп від "Слуги народу" Дмитро Гурін поставив своєрідний "діагноз" Маску:
|Скриншот допису Дмитра Гуріна у Facebook
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Український ілюстратор Олександр Грехов запропонував українцям своє опитування.
|Фото: Олександр Грехов
Водночас поетеса Тетяна Власова заявила, що розлюбила Ілона Маска:
|Скриншот допису Тетяни Власової у Facebook
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