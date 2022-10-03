"Двійка" за політмислення: українці відреагували на версію Маска, як досягти "миру" між Україною та РФ

Глава "Tesla" Ілон Маск, який ще у перші дні повномасштабної війни підтримав Україну, надавши станції супутникового інтернету StarLink, на 222 день з вторгнення РФ запостив у Twitter "дотепне" антиукраїнське опитування. Фактично, запропонував Україні капітулювати.

Маск запропонував 107-мільйонній аудиторії погодитися або ні з його баченням того, за яких умов між Росією та Україною настане "мир". Дослівно:

"Мир між Україною та Росією:

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Повторні вибори в анексованих регіонах під наглядом ООН. Росія йде, якщо на те буде воля народу;

Крим формально входить до складу Росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова);

Водопостачання Криму забезпечено;

Україна зберігає нейтралітет".

Псевдоопитування Ілона Маска у Twitter

62,5% фоловерів мільярдера з усього світу не згодні з окресленим перебігом подій. Не забарилися з відповіддю й українці.

"Українська правда. Життя" розповідає, що громадяни думають про Маска та його "опитування".

Деякі українці обурюються у жартівливій формі.

Фото: користувач Віталій Бакарді у Facebook

Фото: Руслан Радецький у у Facebook

Експерт з комунікацій і ведучий подкасту "Інше інтерв'ю" Володимир Анфімов уявив ситуацію не на користь Маска після згаданого "опитування":

"Заходить якось Ілон Маск у бар. А бармен йому: "Боже, яке кончене".

Правозахисниця Центру прав людини ZMINA Людмила Янкіна назвала "опитування" Маска "надмірною симпліфікацією за межами здорового глузду" і закликала співвітчизників збільшити показник варіанту "не згоден".

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"Люди, звісно ж, його вже закидали "кізяками" за це. Але я вас запрошую теж написати свою відповідь на таку "пропозицію" та проголосувати "No". Бо зараз там більшість у голосувалці поставило "Yes" і це виглядає так, ніби знову світ краще знає, якою кількістю територій нам треба поступитися аби був той самий "поганий мир", який нібито завжди кращий за війну, хоча насправді ні", – написала вона у Facebook, коли показники різнилися від теперішніх.

Громадський діяч, один із координаторів руху "Ми – європейці" Сергій Кошман сподівається на матір Маска – Мей:

Скриншот допису Сергія Кошмана у Facebook

Кореспондент УП Євгеній Руденко прокоментував ситуацію лаконічно, але зрозуміло:

Скриншот допису Євгенія Руденка у Facebook

Є і таке припущення.

Скриншот допису Yu Barabash у Facebook

Політтехнолог Сергій Гайдай оцінив політичне мислення Маска на "двійку":

"Як часто я це бачив у своїй професійній практиці.

Політика і політичне мислення виявлялися занадто складними і недосяжними для розуміння навіть для тих, хто досягнув значних і навіть грандіозних успіхів у підприємництві, у бізнесі, у науці, її культурі, чи в мистецтві. Сідайте, ілоне. Двійка!"

Псевдоопитування Маска прокоментував і радник Офісу президента Олексій Арестович, заявивши, що скоро не залишиться не лише "хороших росіян", але й хороших інтернаціоналістів.

"І ми з вами залишимося самодостатніми сиротами. Але з Кримом і Донбасом.

Взагалі, це збіговисько чудових аборигенів радує. Петерсон, Френсіс, тепер ще й марсіанин. Це означає, що відповідна інтелектуальна течія досить поширена на Заході. Що ж... Давайте і його доб'ємо", – написав він у Facebook.

"Всесвіт зарозумілих не любить", вважає користувачка Віта Запарована.

Скриншот допису Віти Запарованої у Facebook

Нардеп від "Слуги народу" Дмитро Гурін поставив своєрідний "діагноз" Маску:

Скриншот допису Дмитра Гуріна у Facebook

Український ілюстратор Олександр Грехов запропонував українцям своє опитування.

Фото: Олександр Грехов

Водночас поетеса Тетяна Власова заявила, що розлюбила Ілона Маска: