Останнє затемнення до 2025 року: яким бачили "кривавий" місяць у телескопи NASA. ФОТО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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8 листопада 2022

8 листопада відбулось повне місячне затемнення. Його назвали "кривавим" через характерний червоний відтінок.

Оскільки затемнення було вино не всім, NASA вели пряму трансляцію цього явища.

Місячне затемнення Бівер почалося о 08:02 за Гринвічем, досягло повного о 10:16 і закінчилося о 13:56. Оскільки це явище у східній півкулі відбувалось вдень, його неможливо було побачити без спеціального обладнання. 

Його було добре видно з Північної Америки та частини Південної Америки, Азії, Австралії та Нової Зеландії.

 Фото: NASA

Фото повного місячного затемнення зроблено у космічному центрі імені Кеннеді у Флориді.

Астрономи пояснили, що повне місячне затемнення відбувається, коли повний місяць переміщається в глибоку тінь від Землі та отримує лише світло, спочатку відфільтроване земною атмосферою. 

 Повне місячне затемнення

Нагадаємо, нещодавно науковці знайшли найближчу до Землі чорну діру. Вона розташована лише у 1,5 тисячі світлових років. 

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