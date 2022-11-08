Останнє затемнення до 2025 року: яким бачили "кривавий" місяць у телескопи NASA. ФОТО

8 листопада відбулось повне місячне затемнення. Його назвали "кривавим" через характерний червоний відтінок.

Оскільки затемнення було вино не всім, NASA вели пряму трансляцію цього явища.

Місячне затемнення Бівер почалося о 08:02 за Гринвічем, досягло повного о 10:16 і закінчилося о 13:56. Оскільки це явище у східній півкулі відбувалось вдень, його неможливо було побачити без спеціального обладнання.

Його було добре видно з Північної Америки та частини Південної Америки, Азії, Австралії та Нової Зеландії.

Фото: NASA

Фото повного місячного затемнення зроблено у космічному центрі імені Кеннеді у Флориді.

A total lunar eclipse – sometimes called a #BloodMoon – is set to peak Tuesday, Nov. 8 at 5:17am ET (1017 UTC). It's the last one until 2025.



Find out if you’re in an eclipse viewing area or watch it live with @NASAMoon experts: https://t.co/wm937tJHVe pic.twitter.com/CIOwcjyb6p — NASA (@NASA) November 7, 2022

Астрономи пояснили, що повне місячне затемнення відбувається, коли повний місяць переміщається в глибоку тінь від Землі та отримує лише світло, спочатку відфільтроване земною атмосферою.

Повне місячне затемнення

Нагадаємо, нещодавно науковці знайшли найближчу до Землі чорну діру. Вона розташована лише у 1,5 тисячі світлових років.