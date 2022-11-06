Астрономи знайшли найближчу до Землі чорну діру

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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6 листопада 2022

Найближча до Землі чорна діра знаходиться на відстані 1560 світлових років.

Про це повідомили у Science News з посиланням на дослідження Королівського астрономічного товариства.

Астронавти назвали діру – Gaia BH1. Вона має масу приблизно у 10 разів більше за Сонце і обертається навколо нього. 

Чорну діру знайшли завдяки даним з космічного корабля Gaia, на яких точно відображено положення зірок. 

 Фото: Science News

Астрофізик Карім Ель-Бадрі та його колеги з Гарвардсько-Смітсонівського центру астрофізики в Кембриджі дослідили їх.

Чорна діра не "проковтне" зірку, якщо вона перебуває на безпечній відстані. Але позиція зірки-супутника не буде сталою через гравітацію діри. 

Із сотень тисяч зірок, які виглядали так, ніби їх тягнув невидимий об’єкт, лише одна була схожа на супутник чорної діри. Подальші спостереження за допомогою інших телескопів підтвердили припущення астронавтів.

Gaia BH1 є найближчою чорною дірою до Землі з коли-небудь виявлених – наступна найближча знаходиться на відстані приблизно 3200 світлових років. 

У Чумацькому Шляху близько 100 мільйонів чорних дір, але майже всі вони невидимі. 

Тому вчені припускають, що чорні діри можуть існувати й ближче до Землі. 

Нагадаємо, нещодавно науковці знайшли докази існування океану на Марсі. Близько 3,5 мільярдів років тому він міг покривати сотні тисяч квадратних кілометрів Червоної планети.

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