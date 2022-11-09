Реакція на новопризначеного Цируліка: Раді пропонують закріпити вимоги до директора УЦОЯО

Депутати пропонують оновити вимоги до директора Українського центру оцінювання якості освіти, який, зокрема, займається організацією ЗНО.

Відповідний законопроєкт опублікували на сайті Верховної ради.

"Положенням не визначено жодних кваліфікаційних вимог до директора Центру, що створює ризики для зайняття цієї посади особою без належної кваліфікації, знань та досвіду. Це своєю чергою ставить під серйозну загрозу якісну та ефективну роботу Центру й існування зовнішнього незалежного оцінювання як інституту загалом", – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Реклама:

Наразі у Положеннях УЦОЯО немає жодних кваліфікаційних вимог до очільника цієї структури.

Автори ініціюють законодавче закріплення вимог до кандидатів на цю посаду, серед яких:

громадянство України;

володіння державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови;

стаж роботи у сфері освіти (оцінювання якості освіти) щонайменше 10 років;

досвід управлінської роботи щонайменше 5 років.

Реєстрація законопроєкту – реакція на призначення на посаду очільника УЦОЯО Едуарда Цируліка.

"Жодної інформації про будь-які вагомі здобутки у сфері освіти, які би свідчили про його фаховість, компетентність та достатню кількість знань і досвіду для очолення державної установи такого рівня – у відкритому доступі немає", – зазначає секретарка освітнього комітету Верховної Ради Наталія Піпа.

З її слів, у 2020 році Цирулік здобув ступінь магістра з будівельної справи.

Наразі проєкт вимог фаховості для директора УЦОЯО спрямовано на розгляд парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій.

Реклама:

Нагадаємо, 28 жовтня уряд призначив Едуарда Цируліка – людину ексрегіонала Луцького – директором УЦОЯО.

До цього Цирулік обіймав посаду начальника відділу з організації корпоративного управління у Національному авіаційному університеті.