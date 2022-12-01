Чи можуть подовжити робочий день та скасувати вихідні вчителям – відповіли у профспілці МОН

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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1 грудня 2022

Через введення воєнного стану в Україні, трудові відносини освітян також підпорядковуються новим правилам. 

Зокрема, може бути подовжено робочий день та скорочено відпочинок, повідомили у профспілці працівників освіти і науки.

Юристи профспілки зазначають, що нормальна тривалість робочого часу працівників у період воєнного стану не може перевищувати 60 годин на тиждень, скорочена – 50 годин на тиждень. 

При цьому, скорочення або подовження тривалості робочого дня є правом, а не обов’язком роботодавця.

 Фото: VitalikRadko/Depositphotos

Він також може запровадити 5 або 6-денний робочий тиждень, якщо відповідне рішення ухвалила військова адміністрація.

"Для виконання невідкладних або непередбачуваних завдань педагогічні працівники, за їх згодою, на підставі наказу керівника, про який повідомляється профспілка, можуть бути залучені до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час", – пояснюють юристи профспілки.

У законодавстві також рекомендовано перевести працівників на дистанційну форму. Час початку і закінчення щоденної роботи визначає роботодавець.

 "Неможливість виконання працівником дистанційної роботи у зв’язку з відсутністю відповідних комунікацій в умовах воєнних дій не можуть розглядатися як порушення трудової дисципліни", – наголошують юристи.

Крім того, у нормативних документах зазначено, що освітній процес має бути організований у безпечній формі зі збереженням місця роботи та виплат.

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