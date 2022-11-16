Українські школи мають обладнати відеоспостереженням та металодетекторами – МОН

Українські школи мають обладнати системами зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, а також стаціонарними металодетекторами та огорожами.

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявляє, що це передбачає Концепції є створення безпечних умов у закладах освіти, створення якої ініціювало відомство.

За його словами, мета Концепції – створення безпечних умов у закладах освіти для забезпечення ефективного офлайн-навчання.

"Передбачається, що заклади освіти завдяки реалізації цієї Концепції будуть обладнані комплексом тривожної сигналізації (КТС) з під‘єднанням до пунктів централізованого спостереження та реагування, системами зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, стаціонарними металодетекторами та необхідними огорожами", – розповідає Шкарлет.

Він також додав, що у держбюджеті на 2023 рік уже передбачено 1,5 мільярда гривень на спорудження укриттів у школах. Нагадаємо, станом на 17 серпня укриттями були забезпечені понад 40% українських шкіл.

"До початку нового навчального року вони мають бути готові і забезпечувати захист учнів, вчителів та персоналу.

Переконаний, що обмін думками і досвідом усіх учасників форуму дозволить чітко визначити першочергові напрями, розподілити сфери відповідальності, аби кожен заклад освіти в Україні був територією безпеки", – підкреслив міністр.

За його словами, за дорученням прем’єр-міністра над розробленням згаданої Концепції нині працює міжвідомча група, яка аналізує ситуацію та вивчає міжнародний досвід, аби адаптувати його до українських реалій.

Нагадаємо, раніше заступник голови КМДА Валентин Мондриївський повідомляв, що міська влада посилює заходи безпеки в усіх столичних школах. До закладів освіти направлять "Муніципальну охорону".