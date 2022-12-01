Їхав по молоко: на Сумщині через обстріл росіян загинув підліток

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
3671
1 грудня 2022

15-річний Богдан Дордик з Сумщини вертався на велосипеді додому зранку 30 листопада та загинув, коли росіяни обстріляли Білопілля

Хлопець отримав поранення, несумісні з життям. 

Деталі трагедії розповів очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Він зазначив, що у Богдана була багатодітна родина, а хлопець навчався у 5-й школі в Білопіллі. 

 Скриншот з відео

Хресна мати Марина називає Богдана помічником для батьків та "золотою дитиною".

Вона розповіла, що підліток їхав за молоком, і якраз вертався додому.

"Начали бахкать, а він їхав додому. Зовсім трошки не встиг. Бабуся забрала дітей у погріб, і всі поховалися", – розповідає Марина.

Ворожий снаряд розірвався поруч з будинком Богдана. Хлопець отримав смертельне поранення буквально у 5 метрах від дому.

Марина каже, що до останнього сподівалась, що Богдан живий і це лише помилка. 

"А коли побачила підійшла та побачила, що він лежить та його червону курточку, то зрозуміла. Підійшла – а там лиця нема", – згадує жінка.

Хлопець був найстаршим у багатодітній родині: у підлітка ще було двоє братів та 4-річна сестра.

Читайте також: Катували струмом і вимагали славити Шойгу: історія херсонця, який пережив російський полон


Реклама:


 6195
Суспільство

Коли немає світла і тепла: 20 речей, які можуть бути корисними під час блекауту

Діана Кречетова
 4380
Суспільство

Дізналася, що таке справжній голод. Як ЛГБТ-активістка рятувалася від окупації на Херсонщині

Єлизавета Гончарова
 3895
Люди Дії

Бачив обабіч обстріляні вантажівки й розумів, що це може бути останньою поїздкою

За підтримки Нової пошти

Головне на сайті


Суспільство

Коли немає світла і тепла: 20 речей, які можуть бути корисними під час блекауту

Діана Кречетова
Прибирав міни з городу, щоб викопати картоплю: у Львові встановили протез чоловікові з Донеччини. ФОТО
Коли святкувати Різдво та інші свята за григоріанським календарем
Кияни просять назвати вулицю ім’ям загиблого на війні краєзнавця Миронова: збір підписів триває
Впивається чистою радістю: Pantone обрав колір 2023 року
В Україні можуть заборонити використання російських джерел в освіті та науці
Суспільство

Дізналася, що таке справжній голод. Як ЛГБТ-активістка рятувалася від окупації на Херсонщині

Єлизавета Гончарова
Люди Дії

Бачив обабіч обстріляні вантажівки й розумів, що це може бути останньою поїздкою

За підтримки Нової пошти