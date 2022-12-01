Їхав по молоко: на Сумщині через обстріл росіян загинув підліток

15-річний Богдан Дордик з Сумщини вертався на велосипеді додому зранку 30 листопада та загинув, коли росіяни обстріляли Білопілля.

Хлопець отримав поранення, несумісні з життям.

Деталі трагедії розповів очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Він зазначив, що у Богдана була багатодітна родина, а хлопець навчався у 5-й школі в Білопіллі.

Скриншот з відео

Хресна мати Марина називає Богдана помічником для батьків та "золотою дитиною".

Вона розповіла, що підліток їхав за молоком, і якраз вертався додому.

"Начали бахкать, а він їхав додому. Зовсім трошки не встиг. Бабуся забрала дітей у погріб, і всі поховалися", – розповідає Марина.

Ворожий снаряд розірвався поруч з будинком Богдана. Хлопець отримав смертельне поранення буквально у 5 метрах від дому.

Марина каже, що до останнього сподівалась, що Богдан живий і це лише помилка.

"А коли побачила підійшла та побачила, що він лежить та його червону курточку, то зрозуміла. Підійшла – а там лиця нема", – згадує жінка.

Хлопець був найстаршим у багатодітній родині: у підлітка ще було двоє братів та 4-річна сестра.

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