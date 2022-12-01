Астрономи зафіксували момент, як чорна діра "шматує" близьку зірку

Чорна діра, яка у сотні мільйонів разів більша за Сонце та розташована на відстані 8,5 мільярдів світлових років від Землі, проковтнула близьку зірку.

Цей процес називається анігіляцією зірки.Його зафіксували астронавти Массачусетського університету, пише Reuters з посиланням на дослідження у Nature і Nature Astronomy.

Вперше анігіляцію зірки зафіксували у 2011 році. Тоді чорна діра розірвала зірку, а потім запустила сяючі струмені частинок високої енергії в протилежних напрямках у космос.

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Науковці з Массачусетського університету зазначають, що випадок у лютому 2022 є найяскравішим та найтривалішим. Його зафіксували завдяки камері, прикріпленої до телескопа в Паломарській обсерваторії в Каліфорнії.

Скриншот з відео

За оцінками астронавтів, чорна діра проковтнула зірку за розміром близьку до Сонця. Але із земним світилом цього не станеться, запевняють вони.

"Коли зірка небезпечно близько "підходить" до чорної діри, вона різко розривається на частини гравітаційними приливними силами чорної діри – подібно до того, як місяць тягне припливи на Землю, але з більшою силою", – сказав Астроном і співавтор дослідження з Університету Міннесоти Майкл Кофлін.

Астронавти пояснюють: коли чорна діра вже розірвала зірку, її шматки утворюють орбіту для матерії, яка схожа на диск.

"А тоді чорна діра поглинає те, що залишилося від приреченої зірки на диску. У деяких дуже рідкісних випадках, які, за нашими оцінками, трапляються в 100 разів рідше, потужні струмені матерії запускаються в протилежних напрямках, коли відбувається подія приливного зриву", – додав Кофлін.

Науковці припускають, що діра оберталась дуже швидко: процес поглинання тривав близько тижня.

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Вважається, що надмасивна чорна діра розташована в центрі галактики, так само як Чумацький Шлях і більшість галактик мають одну з них у своєму ядрі. Але подія приливного зриву була настільки яскравою, що затулила світло зірок галактики.

"На своєму піку джерело здавалося яскравішим за 1000 трильйонів сонць", – сказав науковець.