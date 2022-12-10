Герой і "Привид Вінниччини": що відомо про пілота з позивним Karaya

Вадим Ворошилов – 28-річний військовий льотчик з позивним Karaya та один із найкращих українських пілотів-винищувачів.

12 жовтня Вадим знищив 5 ворожих дронів на Вінничині і катапультувався, відвівши винищувач від населеного пункту.

Після героїчного маневру Вадима Володимир Зеленський присвоїв йому звання Героя України, а місцеві прозвали пілота "Привидом Вінниччини" за аналогією до "Привида Києва".

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Історію легендарного пілота-винищувача Karaya розповіли на YouTube-каналі Повітряних Сил.

Хто такий Karaya і як він захистив небо Вінниччини?

Вадим Ворошилов – військовий льотчик родом із Полтавщини. Позивний Karaya запозичив у історичного персонажа: так називали найрезультативнішого льотчика Другої світової війни Еріха Гартманна.

Вадим – досвідчений військовий, адже служив в авіації з 2016 року. За рік до повномасштабного вторгнення Вадим звільнився, але після 24 лютого знову став на захист України.

Вадим розповів, що до літака ставиться як до живого створіння. "З ним потрібно розмовляти, гладити, і він буде працювати", – каже Karaya.

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На "борту" під номером 10, який Повітряні Сили показали на відео, Вадим виконав близько 20 бойових вильотів. А 12 жовтня відбувся найвідоміший з них.

"Мій ранок почався о 4-й годині. Подали сигнал "повітря". Один льотчик знищив два "шахеди" на півдні України. Наступним пішов я. Також знищив три, виконав посадку на оперативному аеродромі без наслідків", – пригадує той день Вадим.

Після цього Вадим виконав інші завдання, а ввечері навала ворога почалася знову.

"Виконав зліт з оперативного аеродрому на півдні України і далі вже виконував знищення повітряних цілей над небом Вінничини", – згадує пілот.

П’ята ціль стала фатальною для літака, але, на щастя, не для Вадима.

Фото: Вадим Ворошилов, Karaya

"Виконав наведення та перехоплення п’ятої повітряної цілі і, на жаль, після знищення цілі уламками від вибуху було пошкоджене моє повітряне судно", – каже військовий.

Скло кабіни та носова частина літака були зруйновані, а льотчик отримав численні порізи. Кров заважала повноцінно оцінити обстановку.

"Попереду був населений пункт. Перевірив керування літака: він вже був частково некерованим. Побачивши перед собою чорну ділянку, я встановив, що це поле.

Далі вже почалася пожежа всередині кабіни літака. І коли язики полум'я почали вже добиратися до мене, я здійснив катапультування без зволікань, як вчила книжка", – розповів Ворошилов.

Катапультувавшись, Вадим спускався на землю приблизно 2 хвилини. Він приземлився за 8 км від місця падіння літака.

Спершу зателефонував командиру, а потім самостійно дійшов до хати у найближчому селі, де його прихистило подружжя – Владислав і Тетяна.

Після героїчного вильоту місцеві прозвали Вадима Ворошилова "Привидом Вінниччини". Фото: Karaya

Фото з того вильоту Вадим опублікував у День Збройний Сил України. Зображення закривавленого обличчя героя відразу облетіло соцмережі.

Вадим пригадує, що зробив фото, аби оцінити стан свого здоров'я і ситуацію, а згодом опублікував, щоб підбадьорити інших.

"Це і є посил, що нашу націю не зламати", – наголошує Вадим.

Після героїчного вильоту місцеві прозвали Вадима Ворошилова "Привидом Вінниччини".

"Величезне дякую вінничанам, народу України, які дали такі слова підтримки. Я вже готовий знову стати на крило та далі нищити ворога", – каже Вадим.

Нині на льотчика вже чекає новий літак. Пілот-винищувач Karaya готується повернутись у стрій.