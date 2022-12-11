Як артилеристи ЗСУ та пес Бармен знищують російських окупантів. ВІДЕО

Артилеристів недарма вважають "богами війни" – вони знищують ворожі цілі та допомагають іншим захисникам зберегти життя. Але робота нелегка.

На початку повномасштабного вторгнення артилеристи 10 бригади реактивної системи залпового вогню ЗСУ обороняли Київщину, де випустили по окупантах близько тисячі снарядів.

Нині цей підрозділ перебуває на одному з найгарячих напрямків фронту.

Артилеристи 10 бригади РСЗВ розповіли про свої будні та роботу у відео проєкту "Український Свідок".

"Артилерія – це боги війни. Ми хотіли стати цими богами війни", – каже 24-річний командир реактивної батареї із позивним "Брокер".

Брокер вчився у військовому ліцеї і присвятив військовій справі пів життя. Навіть одружився боєць на відстані, адже не міг полишити службу.

У ЗСУ Брокер служить із 2019 року. Більшість його особового складу – це контрактники та досвідчені військові.

Також є військові, які мобілізувалися добровільно, але й вони не менш професійні, ніж контрактники.

"Я здивувався. Я не скажу, що це дуже просто, бо артилерія вимагає точності. Але вони все одно за короткий період часу змогли вдосконалитись до рівня контрактників.

І дійсно з ними легко працювати, хоч вони і старші від мене. Вони довіряють мені, я довіряю їм", – каже Брокер.

Про особливості своєї роботи також розповів командир бойової машини із позивним "Пепа". Навіть у техніки є "позивний" – Демон.

Щоб зарядити повну машину снарядами, необхідно хвилин 30-40, каже Пепа.

"Головне не характер цілі, головне її ураження. Якщо були артилерійські засоби, ми їх знищували, було легше набагато нашим побратимам в піхоті. Ми обов’язково підтримуємо їх завжди і стараємося чимшвидше це робити", – наголошує командир Брокер.

Артилеристи 10 бригади реактивної системи залпового вогню ЗСУ розповіли про свої будні. Джерело: "Український свідок"

У підрозділі артилеристів є й чотирилапий помічник – песик на прізвисько Бармен із Дніпра. Собака нормально почувається в умовах постійних обстрілів і в окоп біжить тоді, коли біжать всі.

Пес любить їздити на руках у водія машини, а також спати з бійцем Пепою в окопі.

Бармен навіть має орден "За мужність", який власноруч зробили військові.

Раніше "Український свідок" розповідав історію батька та сина з Одеси, які захищають Україну в одному артилерійському підрозділі ЗСУ.