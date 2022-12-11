На Київщині зоозахисники врятували двох лебедів, в яких стріляли браконьєри

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
3057
11 грудня 2022

На Київщині зоозахисники врятували двох лебедів, які мали складні травми крил.

Про це повідомила Команда порятунку тварин.

Жителі села Дубівка Таращанського району сказали, що спершу лебедів у водоймі було 6, але 4 з них вбили браконьєри.

Реклама:

У тих двох птахів, що вижили, ветеринари виявили складні вогнепальні поранення. Їх доставили на лікування до Центру реабілітації диких тварин.

 

 Фото: Kyiv Animal Rescue Group

Зоозахисники нагадують, що не всі лебеді відлітають на зимівлю у вирій. Тому не треба рятувати: 

  • тих, хто залишився на водоймі;
  • лебедя чи групу птахів, які сидять на льоду;
  • лебедя, який довго сидить і не ворушиться.

Рятувати птахів потрібно, якщо ви бачите у них очевидні травми крил

Фахівці наголошують: лебеді можуть зимувати на водоймах в Україні. Вони майже ніколи не примерзають до крижини. Якщо ж таке стається – птах активно б'є крилами, кричить і намагається звільнитися. 

Читайте також: Кожне життя важливе: поліціянти врятували сім’ю лебедів на Вінниччині. ВІДЕО

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 6527
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 3787
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3395
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат