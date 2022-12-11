На Київщині зоозахисники врятували двох лебедів, в яких стріляли браконьєри

На Київщині зоозахисники врятували двох лебедів, які мали складні травми крил.
Про це повідомила Команда порятунку тварин.
Жителі села Дубівка Таращанського району сказали, що спершу лебедів у водоймі було 6, але 4 з них вбили браконьєри.
У тих двох птахів, що вижили, ветеринари виявили складні вогнепальні поранення. Їх доставили на лікування до Центру реабілітації диких тварин.
|Фото: Kyiv Animal Rescue Group
Зоозахисники нагадують, що не всі лебеді відлітають на зимівлю у вирій. Тому не треба рятувати:
- тих, хто залишився на водоймі;
- лебедя чи групу птахів, які сидять на льоду;
- лебедя, який довго сидить і не ворушиться.
Рятувати птахів потрібно, якщо ви бачите у них очевидні травми крил.
Фахівці наголошують: лебеді можуть зимувати на водоймах в Україні. Вони майже ніколи не примерзають до крижини. Якщо ж таке стається – птах активно б'є крилами, кричить і намагається звільнитися.
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