На Київщині зоозахисники врятували двох лебедів, в яких стріляли браконьєри

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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11 грудня 2022

На Київщині зоозахисники врятували двох лебедів, які мали складні травми крил.

Про це повідомила Команда порятунку тварин.

Жителі села Дубівка Таращанського району сказали, що спершу лебедів у водоймі було 6, але 4 з них вбили браконьєри.

У тих двох птахів, що вижили, ветеринари виявили складні вогнепальні поранення. Їх доставили на лікування до Центру реабілітації диких тварин.

 

 Фото: Kyiv Animal Rescue Group

Зоозахисники нагадують, що не всі лебеді відлітають на зимівлю у вирій. Тому не треба рятувати: 

  • тих, хто залишився на водоймі;
  • лебедя чи групу птахів, які сидять на льоду;
  • лебедя, який довго сидить і не ворушиться.

Рятувати птахів потрібно, якщо ви бачите у них очевидні травми крил

Фахівці наголошують: лебеді можуть зимувати на водоймах в Україні. Вони майже ніколи не примерзають до крижини. Якщо ж таке стається – птах активно б'є крилами, кричить і намагається звільнитися. 

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