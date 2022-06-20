Кожне життя важливе: поліціянти врятували сім’ю лебедів на Вінниччині. ВІДЕО

На Вінниччині поліціянти врятували лебедину сім’ю – пару лебедів з 6 пташенятами.

Птахи ховалися від зграї собак, але небайдужі громадяни встигли викликати поліцію.

"Двоє дорослих і шестеро дитинчат пернатих злякано зачаїлися в чагарниках на старому кладовищі, а навколо птахів вже згуртувалася зграя собак", – розповідають у поліції.

Зворушливе відео порятунку опублікувала поліція Вінницької області.

18 червня поліціянтам селища Теплик на Вінниччині повідомили, що лебедина сім’я потребує допомоги.

Правоохоронці негайно вирушили на допомогу птахам.

Вони встигли врятувати лише пару дорослих лебедів та чотирьох пташенят – на жаль, двоє маленьких лебедів загинули.

Сім’ю лебедів витягли з кущів та відвезли до найближчої водойми – тепер вони у безпеці.