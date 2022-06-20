Кожне життя важливе: поліціянти врятували сім’ю лебедів на Вінниччині. ВІДЕО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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20 червня 2022

На Вінниччині поліціянти врятували лебедину сім’ю – пару лебедів з 6 пташенятами.

Птахи ховалися від зграї собак, але небайдужі громадяни встигли викликати поліцію.

"Двоє дорослих і шестеро дитинчат пернатих злякано зачаїлися в чагарниках на старому кладовищі, а навколо птахів вже згуртувалася зграя собак", – розповідають у поліції.

Зворушливе відео порятунку опублікувала поліція Вінницької області.

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18 червня поліціянтам селища Теплик на Вінниччині повідомили, що лебедина сім’я потребує допомоги.

Правоохоронці негайно вирушили на допомогу птахам. 

Вони встигли врятувати лише пару дорослих лебедів та чотирьох пташенят – на жаль, двоє маленьких лебедів загинули.

Сім’ю лебедів витягли з кущів та відвезли до найближчої водойми – тепер вони у безпеці.

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