Кожне життя важливе: поліціянти врятували сім’ю лебедів на Вінниччині. ВІДЕО

На Вінниччині поліціянти врятували лебедину сім’ю – пару лебедів з 6 пташенятами.
Птахи ховалися від зграї собак, але небайдужі громадяни встигли викликати поліцію.
"Двоє дорослих і шестеро дитинчат пернатих злякано зачаїлися в чагарниках на старому кладовищі, а навколо птахів вже згуртувалася зграя собак", – розповідають у поліції.
Зворушливе відео порятунку опублікувала поліція Вінницької області.
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18 червня поліціянтам селища Теплик на Вінниччині повідомили, що лебедина сім’я потребує допомоги.
Правоохоронці негайно вирушили на допомогу птахам.
Вони встигли врятувати лише пару дорослих лебедів та чотирьох пташенят – на жаль, двоє маленьких лебедів загинули.
Сім’ю лебедів витягли з кущів та відвезли до найближчої водойми – тепер вони у безпеці.
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