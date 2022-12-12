У Норвегії знайшли затонулий корабель, який пролежав на дні сотні років

На дні найбільшого норвезького озера Мьоса виявили затонулий корабель, який пролежав там сотні років.

Судно збереглося в майже ідеальному стані, повідомляє СNN.

Корабель був побудований приблизно десь між 1300-м і 1800-м роками.

Уламки корабля помітили під час огляду озера. Щоб скласти карту дна, дослідницька група використала найсучасніший автономний підводний апарат.

Фото: Courtesy NTNU/FFI

Затонулий корабель розташований на глибині приблизно 411 метрів. Знімки показали, що довжина корабля становить 10 метрів.

Прісноводне середовище та відсутність хвильової активності на цій глибині зберегли судно в первозданному стані, за винятком корозії кількох залізних цвяхів на кожному кінці корабля.

За словами дослідників, знос металу є чітким свідченням того, що затонулий корабель перебував на дні озера досить довго, оскільки на корозію знадобляться сотні років.

Згодом корабель може втратити свою структуру, якщо всі цвяхи розпадуться.

У кормовій частині судна є елементи, які почали використовуватися не раніше кінця 13 століття.

Схоже, корабель був побудований за скандинавською технікою, в якій дошки корпусу накладаються одна на одну.

Цей метод використовувався в епоху вікінгів, як спосіб зробити судно легшим та міцнішим.

Оскільки корабель був знайдений у середині озера, дослідники вважають, що судно затонуло у погану погоду.

Швидше за все, корабель використовував вітрила квадратної форми, якими було важко керувати під час вітру.

Тим часом, дослідники продовжують вивчати дно озера.

Вони припускають, що можуть виявити більше наслідків корабельних аварій.

"Ми могли знайти посудини з початку людської діяльності в цьому регіоні.

Вони могли бути присутніми й у хорошому стані. Не можна нічого виключати", – каже Ейвінд Одегорд, старший науковий співробітник морської археології в Норвезькому науково-технічному університеті та головний дослідник місії.

Найстарішим судном, виявленим у водах Норвегії на сьогоднішній день, є бортовий човен Sørum, знайдений у Бінген-Бомах на річці Гломма і датований 170 роком до нашої ери.