Падіння лева і мавпа-терапевт: 16 найсмішніших фото тварин від Comedy Wildlife Photography

Премія Comedy Wildlife Photography Awards визначила найсмішніші фотографії дикої природи 2022 року.

У конкурсі перемогла фотографія Дженніфер Хедлі під назвою "Не дуже котячі рефлекси", на якій левеня падає з дерева, йдеться на сайті премії.

Падіння 3-місячного левеняти Дженніфер Хедлі зафіксувала в Серенгеті, Танзанія. Знімок переміг серед 5 тисяч інших фото.

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"Ніхто не очікував, що це станеться, і, звичайно, ми хвилювалися за його безпеку, але, на щастя, він вчасно випрямився, як це роблять коти, приземлився на чотири лапи та втік зі своїми братами та сестрами", – сказала Хедлі.

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Фото: Jennifer Hadley/Not so cat-like reflexes

Авторка фото отримає трофей ручної роботи від Wonder Workshop у Дар-ес-Саламі, дві сумки для фотоапаратів і тижневе сафарі в Кенії.

Там вона сподівається зафільмувати Велику міграцію, коли мільйони зебр, антилоп гну та газелей блукають по регіону Серенгеті під час посухи в пошуках свіжої трави та води.

Хедлі також виграла нагороду People's Choice Affinity Photo 2 за її зображення гордовитого пінгвіна, який наче зневажає свого друга на пляжі, під назвою "Поговори з моїм плавником".

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Фото: Jennifer Hadley/Talk To The Fin!

Comedy Wildlife Photography Awards також опублікувала інші найкращі фото авторів, які здобули нагороди.

Нагороду в номінації Spectrum Photo Creatures in the Air отримав Жан Жак Алкалай з роботою "Оманливі африканські точки спостереження 2". На фото бегемот позіхає біля чаплі, яка стоїть на іншому бегемоті в Національному парку Крюгера у Південній Африці.

Фото: Jean Jacques Alcalay/Misleading African viewpoints 2

У номінації Creatures Under the Sea перемогла робота "Скажи сииир" іспанського фотографа Артуро Телле Тіманна.

"Навіть якщо вони виглядають смішно, ці риби можуть бути досить агресивними. У цьому випадку вони не намагалися мене вкусити, але купольний порт корпусу моєї камери залишився з кількома подряпинами", – згадує фотограф.

Фото: Arturo Telle Thiemann/Say cheeeese

Премію Junior Award отримав Аршдіп Сінгх з Індії за фотографію "Я бачу тебе, хлопче!".

"Ми поїхали досліджувати дику природу невеликого містечка під назвою Біканер. Ми найняли гіда, щоб досліджувати місця навколо. В останній день подорожі ми натрапили на трубу в місті, де помітили сову. Ми почекали трохи, і одна з рябих сов вилізла з труби.

Це було дуже смішно, коли він вийшов і подивився прямо на мене, перш ніж зайти всередину", – ділиться автор.

Фото: Arshdeep Singh/I CU boy!

А це фото, яке зробив автор Цзя Чен у Канаді, отримало нагороду в категорії Amazing Internet Portfolio.

На знімку "Футбольна мрія" яструб Купера грає у футбол сосновою шишкою в Онтаріо.

Фото: Jia Chen/Football Dream

Також у десятці "переможців з високою оцінкою" опинився британець Майкл Іствел з фото "Це початок гри!".

На мисі Хіллсборо він зняв двох кенгуру, які граються чи б’ються на пляжі у Квінсленді, Австралія.

Фото: Michael Eastwell/It's all kicking off!

Журі також відзначили чеського фотографа Miroslav Srb, який зробив фото єнота під назвою "Привіт усім".

"Я сфотографував єнота на пляжі Флориди, де годував його креветками. Тоді він мені так подякував", – згадує автор.

Фото: Miroslav Srb/Hello everyone

Також у цій категорії відзначили італійку Федеріку Вінчі з її світлиною "Мавпячий оздоровчий центр".

"Прогулюючись біля камбоджійського храму, де жили групи диких мавп, я натрапила на таку картину: дика мавпа повністю розслабилася, а її друг доглядав за нею", – розповіла фотографка.

Фото: Federica Vinci/Monkey Wellness Centre

У список "рекомендованих переможців" також потрапив індійський фотограф Джагдіп Раджпут з фото "Пегас, літаючий кінь".

"Насправді це індійський журавель Сарас, який атакує бика нільгау ззаду. Бик випадково наважився наблизитися до гнізда Сараса, де той зніс єдине яйце", – каже автор фото.

Фото: Jagdeep Rajput/Pegasus, the flying horse.

Також фіналістом став Еммануель До Лін Сан з фото "Я тебе задушу!".

Фотограф пішки стежив за групою сурикатів в заповіднику Калахарі Трейлс у Південній Африці.

"Більшість сурикатів, зокрема дорослих, перебували в грайливому настрої. Це дало мені унікальну можливість зафіксувати дуже цікаві та динамічні взаємодії між деякими членами групи.

На фото, яке я вибрав, немає агресії між окремими особами, а є взаємодія, яка нагадує нам людей, коли хтось із ваших друзів жартує над вами, а ви вдаєте, що душите їх", – розповів митець.

Фото: Emmanuel Do Linh San/I'm gonna strangle you!

А це робота американця Райана Сімса під назвою "Вибачте... Пробачте!" – унікальний кадр, як каченя проходило по панцирах черепах на водно-болотних угіддях парку Хуаніта.

Фото: Ryan Sims/Excuse Me... Pardon Me!

Ще одне призове фото "Стрибаючий Джек" зробив Алекс Пансьєр з Нідерландів.

На знімку руда білка стрибає під час дощу, а краплі розлітаються навколо.

Фото: Alex Pansier/Jumping Jack

У десятку потрапив і Джон Чейні з його фотографією "Відбивайся". На фото здається, що лосось б’є ведмедя по обличчю біля підніжжя водоспаду Брукс на Алясці.

Фото: Mark Schocken/Tight Fit!

Наступний знімок під назвою "Тісно!" зробив Марк Шокен. На ньому зображена сова виду "північна сплюшка".

"Я збирався побачити й сфотографувати це гніздо сови в місцевому парку у Флориді. Одного ранку, за кілька днів до того, як совенята вилетіли, одне совеня спробувало протиснутися в нору з мамою, можливо, щоб вперше побачити зовнішній світ.

Це було весело, і я був радий, що був там того ранку, щоб сфотографувати це", – сказав фотограф.

Фото: John Chaney/Fight Back

Зрештою, у список "рекомендованих переможців" потрапив британець Мартін Грес з фотографією "Тримай в руках себе і голову", де зображені два королівські пінгвіни на Фолклендських островах.