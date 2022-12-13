На Полтавщині дітям заборонять перебувати ввечері на вулиці: деталі

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
6902
13 грудня 2022

На Полтавщині встановлять "комендантську годину" для дітей.

Дітям до 14 років заборонять перебувати на вулиці, а також у місцях загального користування без супроводу дорослих ввечері.

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області, повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Реклама:

Обмеження триватимуть з 21:00 до 7:00. Заборона почне діяти на Полтавщині з 15 грудня. 

 

"Із пропозицією врегулювати це питання звернулися правоохоронці. Насамперед задля безпеки дітей", – каже Лунін.

Нагадаємо, для дорослих на Полтавщині комендантську годину навпаки скоротили.

З 19 листопада в Полтавській області комендантська година триває з 23:00 до 5:00, а алкоголь продають з 12:00 до 20:00.

Читайте також: Дитинство без війни. Як дітей із прифронтових регіонів евакуйовують у Туреччину

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 6527
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 3787
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3395
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат