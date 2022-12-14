Нібито передавали інформацію про авіанальоти: росіяни катували літнє подружжя на Херсонщині через донос

Літнє подружжя з Любимівки, що на Херсонщині, прожило в окупації 7 місяців. За цей час росіяни допитували та катували місцевих жителів.

До полону потрапили й Іван з Марією, йдеться в історії проєкту "Український свідок".

Як розповіла жінка, її та чоловіка затримали – буцімто вони мали інформацію про російський авіаналіт.

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Окупанти зайшли у будинок подружжя: вони вимагали віддати телефони, погрожуючи обшукати будинок. Коли отримали бажане, вивели подружжя з власного дому.

Іван та Марія. Скриншот з відео

Івана змусили надіти на голову собі і дружині кофти, які висіли у дворі. Потім подружжя посадили в машини і повезли по селу. Жінка каже, що крізь светр було видно, де вони рухаються. Російські найманці стріляли у повітря, щоб збільшити моральний тиск на пенсіонерів.

"Ми ж бачим, що везли по Новій вулиці, потім поїхали по Садовій, і повернулись по Таврійській і підвезли до школи", – каже Марія.

Вели темними коридорами: чоловіка спереду, а жінку трохи ззаду. Коли Марію завели до кабінету, її чоловік вже стояв на колінах.

Окупанти цілеспрямовано доводили до пастки. У підлозі вони видовбували дірки, щоб тримати там полонених місцевих мешканців.

"Підвели і одразу кинули під пол", – зазначає Марія.

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Вона додає, що під підлогою є достатньо простору – близько метра.

Час від часу окупанти підходили до подружжя та питали про авіанальоти, дітей, українських військових.

"Катівня" в підлозі. Скриншот з відео

Окупанти продивилися кількість дзвінків від мами до сина і звинуватили її у передачі інформації про росіян. Але жінка каже, що їй доводилось 10 разів обійти навколо будинку, щоб додзвонитися до сина і сказати йому, що жива.

"Мене не били – мене тиснули морально", – каже Марія.

Пробувши під підлогою близько 4 годин, жінка почала жалітись на те, що їй не вистачає повітря.

"Думала, ще пів години – і помру. Я почала втрачати свідомість", – зізнається жінка.

Окупанти дістали її з ями та стали приводити до тями. Згодом прийшов хтось з російського керівництва та проговорив з жінкою близько 1,5 години. Він зазначив, що подружжя мали перевірити, бо на них донесли.

Окупанти ставились до Івана з Марією по-різному: були такі, що захищали пенсіонерів, а інший – звинувачував: "Тебе, тварюко, треба розстріляти. Через таких, як ти, гинуть наші люди".

Івана відпустили першим. Йому росіянин сказав: "Що бачили – забудьте, про що питали і говорили – теж."