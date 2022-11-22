"На вулиці Миру жили буряти": мешканці звільненої Осокорівки на Херсонщині про час окупації

Росіяни окупували село Осокорівка Херсонської області 24 лютого. Збройні сили України звільнили його у квітні, але ворожі війська вщент розбили населений пункт.

Мешканці, які пережили окупацію або повернулись додому після звільнення, стали очевидцями наслідків. Вони розповіли про це для проєкту "Український свідок".

"Тут було невиносімо жити. На вулиці Миру жили буряти. Росіян багато було тут, їздили по селу танками, БТРами. Коли зайшли наші, бої були сильні", – розповідає мешканка села Осокорівка Євдокія.

Вона додає, що українські воїни знайшли багато краденої техніки у будинках, які окупували росіяни. Але особисто в неї – не забрали нічого, бо вона лишилась жити у своєму домі. Коли окупанти приходили – втікала з хати, бо боялась ворожих вояків, увішаних зброєю.

Скриншот з відео

З її слів, ЗСУ зайшли у село 7 квітня, остаточно звільнили його 20 числа.

"Коли наші зайшли та відігнали росіян, вони розсердились й стріляли по селу. Зробили його селом на нулі. У мене коло двору були й вбиті та поранені наші, а також вбиті і поранені орки. Я ніколи не подумала, що я на свої очі побачу.

А ті руські, що лишалися, тікали од наших по городах, ховалися, до річки бігли, бо бути живими хотіли. А що ж ви сюди прийшли, спрашується?", – згадує мешканка села Осокорівка.

Євдокія зазначає, що влада допомагає мешканцям, які лишилися, будівельними матеріалами – плівку, брезент видають, черепицю обіцяють доставити найближчим часом.

Жінка розповідає, що даху та вікон у її будинку більше нема, бо прилетів снаряд. Двері через вибухи та постріли перекосило та заклинило, що вона не може їх відкрити – у будинок доводиться заходити через вікно.

Але попри це, вона каже, що лишиться тут зимувати.

Є серед місцевих і ветеран АТО. На фронті він отримав контузію та з 2016 року на пенсії. Але через повномасштабне вторгнення 24 лютого поїхав з села та знову приєднався до лав ЗСУ. Коли повернувся у рідній дім – побачив, що все навколо зруйноване.

"Я інвалід III групи, батьки пенсіонери та ледве ходять. Хто мені все це буде відновлювати?" – обурюється чоловік.

Він зазначає, що разом з побратимами зачищав населенні пункти на Херсонщині.

"Сіл немає. Ми зачищали Кавун, Золоту. Звідти видно, що замість мого села – чорний квадрат. Де-не-де біліють хати", – каже військовий.

Ольга, теж жителька села, показує, що росіяни рили бліндажі на околиці міста та між хатами. Накривалися награбованими ковдрами.

Росіяни зруйнували 80% інфраструктури Осокорівки. До 24 лютого тут жило близько 2 тисяч людей, з яких тепер в селі лишилася тільки десята частина.