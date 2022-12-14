У Дарницькому районі столиці правоохоронці врятували жінку, яка провалилась під кригу разом зі своїм псом.
Як спецпризначенці виконували свою роботу, показали у Міністерстві внутрішніх справ.
Жінка прогулювалась зі своїм собакою вздовж озера зранку 14 грудня. Її пес вибіг на кригу та провалився під лід. Тоді жінка кинулась його рятувати, але теж потрапила у крижану пастку.
До поліції про інцидент повідомили очевидці, два екіпажі швидко прибули на місце події.
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За допомогою двох буксирувальних тросів та мотузки поліціянтам вдалось витягнути пса та його власницю.
Лікарі також прибули до озера та оглянули жінку: їй надали необхідну допомогу. Наразі життю киянки та її домашнього улюбленця нічого не загрожує.
Нагадаємо, що у разі, якщо ви провалилися під лід, важливо не панікувати, широко розкинути руки та намагатися просунутися на крижину.
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