У Києві поліціанти врятували жінку з собакою, які провалилися під лід. ВІДЕО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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14 грудня 2022

У Дарницькому районі столиці правоохоронці врятували жінку, яка провалилась під кригу разом зі своїм псом.

Як спецпризначенці виконували свою роботу,  показали у Міністерстві внутрішніх справ.

Жінка прогулювалась зі своїм собакою вздовж озера зранку 14 грудня. Її пес вибіг на кригу та провалився під лід. Тоді жінка кинулась його рятувати, але теж потрапила у крижану пастку. 

До поліції про інцидент повідомили очевидці, два екіпажі швидко прибули на місце події. 

 Фото: stefan77/Depositphotos

За допомогою двох буксирувальних тросів та мотузки поліціянтам вдалось витягнути пса та його власницю. 

Лікарі також прибули до озера та оглянули жінку: їй надали необхідну допомогу. Наразі життю киянки та її домашнього улюбленця нічого не загрожує.

Нагадаємо, що у разі, якщо ви провалилися під лід, важливо не панікувати, широко розкинути руки та намагатися просунутися на крижину.

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