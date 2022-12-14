У Києві поліціянти врятували жінку з собакою, які провалилися під лід. ВІДЕО

У Дарницькому районі столиці правоохоронці врятували жінку, яка провалилась під кригу разом зі своїм псом.

Як спецпризначенці виконували свою роботу, показали у Міністерстві внутрішніх справ.

Жінка прогулювалась зі своїм собакою вздовж озера зранку 14 грудня. Її пес вибіг на кригу та провалився під лід. Тоді жінка кинулась його рятувати, але теж потрапила у крижану пастку.

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До поліції про інцидент повідомили очевидці, два екіпажі швидко прибули на місце події.

За допомогою двох буксирувальних тросів та мотузки поліціянтам вдалось витягнути пса та його власницю.

Лікарі також прибули до озера та оглянули жінку: їй надали необхідну допомогу. Наразі життю киянки та її домашнього улюбленця нічого не загрожує.

Нагадаємо, що у разі, якщо ви провалилися під лід, важливо не панікувати, широко розкинути руки та намагатися просунутися на крижину.

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