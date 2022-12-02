Впивається чистою радістю: Pantone обрав колір 2023 року

Інститут кольору Pantone обрав відтінок PANTONE 18-1750 під назвою Viva Magenta кольором 2023 року.

Viva Magenta – відтінок, що походить з родини червоних, зокрема з "малиново-червоним тоном, що представляє баланс між теплим і холодним", повідомляють на сайті Pantone.

"Сміливий і безстрашний, пульсуючий колір, насиченість якого сприяє радісному й оптимістичному святкуванню, створенню нового наративу", – так описують відтінок в інституті кольору.

Реклама:

У Pantone вважають, що колір майбутнього року є потужним і вселяє надію. Наголошують, що Viva Magenta – це новий анімований червоний, який:

"Впивається чистою радістю, заохочуючи до експериментів і самовираження без обмежень, електризуючий і безмежний відтінок, який проявляється як яскрава заява. Це колір зухвалий, сповнений дотепності і відкритий для всіх".

PANTONE 18-1750 під назвою Viva Magenta. Зображення: Інститут кольору Pantone

Обираючи колір 2023 року, у Pantone надихнулися природним барвником – кохінеалом, який, до слова, використовують під час виробництва жіночої косметики, зокрема помади. В інституті також додають, що Viva Magenta – гібридний колір, який "комфортно балансує між фізичним і віртуальним", нагадуючи багатовимірність світу.

"Впевнений, але не агресивний – це карміновий червоний, який не домінує сміливо, а натомість використовує підхід "кулак в оксамитовій рукавичці", – підкреслюють у Pantone.

На думку виконавчої директорки Інституту кольору Леатріс Айзман, Viva Magenta допоможе людям будувати нашу внутрішню силу.

Нагадаємо, головним кольором 2022 року Інститут Pantone обрав відтінок PANTONE 17-3938 під назвою Very Peri, який створили самостійно за допомогою цифрових технологій.

Реклама: