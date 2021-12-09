Символ змін: у Pantone назвали головний колір 2022 року

Інститут кольору Pantone обрав відтінок PANTONE 17-3938 під назвою Very Peri кольором року-2022.

Дослідники вперше створили колір самостійно за допомогою цифрових технологій, а не вибрали вже готовий.

Тепер цей "динамічний відтінок синього барвінку з живим фіолетово-червоним підтоном" має стати символом змін, повідомляють на сайті Pantone.

"Виявляючи безтурботну впевненість і сміливу цікавість, які оживляють наш творчий дух, допитливий та інтригуючий PANTONE 17-3938 Very Peri допомагає нам охопити змінений ландшафт можливостей, відкриваючи нам нове бачення, коли ми змінюємо наше життя", – кажуть у Pantone.

Фото: pantone.com

На думку авторів, новостворений колір є символом глобального духу часу та переходу, який ми переживаємо.

Very Peri також ілюструє "злиття" у нашому житті і те, як кольорові тенденції цифрового світу проявляються у реальності, кажуть в Інституті кольору.

Нагадаємо, минулого року головними кольорами за версією Pantone стали "Абсолютний сірий" (Ultimate Gray) та 13-0647 "Сяйво" (Illuminating).

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook





