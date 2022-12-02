Як змінюються дати інших свят, якщо відзначати Різдво 25 грудня

Православна церква України цьогоріч дозволила святкувати Православне Різдво за західним стилем або не за юліанським, а за григоріанським календарем, а саме 25 грудня.

Утім, офіційно ПЦУ продовжує святкувати Різдво Христове 7 січня. Для тих вірян, які бажають святкувати Різдво за григоріанським календарем, у храмах можуть проводити додаткові служби.

Коли святкувати Миколая, Різдво та Водохреща

Якщо святкувати Різдво 25 грудня, то зміщаються і дати інших зимових свят, зокрема Дня Святого Миколая.

Вшановувати Миколя та дарувати подарунки дітям за григоріанським календарем треба 6 грудня ( 19 грудня – за юліанським).

19 грудня – за юліанським). Святвечір напередодні Різдва зустрічають 24 грудня ( 7 січня ) .

7 січня . Дата Нового року не змінюється, бо ми завжди святкували його саме за григоріанським календарем, настає він в ніч з 31 грудня на 1 січня .

. День Святого Василя – 1 січня (14 січня – День Святого Василя, Щедрий вечір, або "старий Новий рік" за юліанським календарем).

(14 січня – День Святого Василя, Щедрий вечір, або "старий Новий рік" за юліанським календарем). Водохреща за григоріанським календарем відзначається 6 січня (19 січня).

Як змінюються дати інших православних свят

Також змінюються дати і інших релігійних свят:

Юрія – 23 квітня (замість 6 травня);

Різдво Іоанна Хрестителя – 23 червня (замість 7 липня);

Петра та Павла – 29 червня (замість 12 липня);

Пророка Іллі – 20 липня (замість 2 серпня);

Маковея – 1 серпня (замість 14 серпня);

Преображення – 6 серпня (замість 19 серпня);

Перша Пречиста – 15 серпня (замість 28 серпня);

Друга Пречиста – 8 вересня (замість 21 вересня);

Покрова – 1 жовтня (замість 14 жовтня);

Андрія – 30 листопада (замість 13 грудня).

Нагадаємо, наразі юліанським календарем користуються російська, грузинська, сербська, єрусалимська православні церкви, а також українські православні та греко-католицькі церкви. Католики України святкують Різдво з 24 на 25 грудня.

Дискусії про перехід українських церков з юліанського на григоріанський календар тривали давно, однак з початком повномасштабної війни з РФ кількість людей, які не хочуть святкувати Різдво в один день з Росією збільшилася.