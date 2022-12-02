Як змінюються дати інших свят, якщо відзначати Різдво 25 грудня

Православна церква України цьогоріч дозволила святкувати Православне Різдво за західним стилем або не за юліанським, а за григоріанським календарем, а саме 25 грудня.
Утім, офіційно ПЦУ продовжує святкувати Різдво Христове 7 січня. Для тих вірян, які бажають святкувати Різдво за григоріанським календарем, у храмах можуть проводити додаткові служби.
Коли святкувати Миколая, Різдво та Водохреща
Якщо святкувати Різдво 25 грудня, то зміщаються і дати інших зимових свят, зокрема Дня Святого Миколая.
- Вшановувати Миколя та дарувати подарунки дітям за григоріанським календарем треба 6 грудня (19 грудня – за юліанським).
- Святвечір напередодні Різдва зустрічають 24 грудня (7 січня).
- Дата Нового року не змінюється, бо ми завжди святкували його саме за григоріанським календарем, настає він в ніч з 31 грудня на 1 січня.
- День Святого Василя – 1 січня (14 січня – День Святого Василя, Щедрий вечір, або "старий Новий рік" за юліанським календарем).
- Водохреща за григоріанським календарем відзначається 6 січня (19 січня).
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Як змінюються дати інших православних свят
Також змінюються дати і інших релігійних свят:
- Юрія – 23 квітня (замість 6 травня);
- Різдво Іоанна Хрестителя – 23 червня (замість 7 липня);
- Петра та Павла – 29 червня (замість 12 липня);
- Пророка Іллі – 20 липня (замість 2 серпня);
- Маковея – 1 серпня (замість 14 серпня);
- Преображення – 6 серпня (замість 19 серпня);
- Перша Пречиста – 15 серпня (замість 28 серпня);
- Друга Пречиста – 8 вересня (замість 21 вересня);
- Покрова – 1 жовтня (замість 14 жовтня);
- Андрія – 30 листопада (замість 13 грудня).
Нагадаємо, наразі юліанським календарем користуються російська, грузинська, сербська, єрусалимська православні церкви, а також українські православні та греко-католицькі церкви. Католики України святкують Різдво з 24 на 25 грудня.
Дискусії про перехід українських церков з юліанського на григоріанський календар тривали давно, однак з початком повномасштабної війни з РФ кількість людей, які не хочуть святкувати Різдво в один день з Росією збільшилася.
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