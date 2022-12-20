У Херсоні поховали волонтерку Червоного Хреста, яка загинула внаслідок обстрілу РФ: у неї залишилося двоє дітей

У Херсоні внаслідок російського обстрілу загинула волонтерка Червоного Хреста Вікторія Яришко. Їй було 39 років. Жінку поховали 19 грудня.

Життя Вікторії забрав уламок від "Граду", який влучив у голову, коли вона роздавала гуманітарну допомогу жителям у центрі міста, повідомив польський журналіст і репортажист Томаш Ґживачевський у Facebook.

За його словами, внаслідок цієї трагедії сиротами залишилися двоє дітей. Їх звати Олена і Сашко.

Реклама:

Ґживачевський також додав, що на прощання із загиблою прийшли тільки найближчі рідні та друзі з Червоного Хреста.

"Були побоювання, що більша процесія приверне увагу росіян і буде обстріляна", – пояснив журналіст.

Фото:Томаш Ґживачевський/Facebook

Як розповів "Суспільному" колега Вікторії, командир загону швидкого реагування Червоного Хреста Херсонщини Микола Тараненко, жінка не один рік співпрацювала з організацією. Він і привів її туди. Чоловік знає Вікторію уже 16 років.

За його словами, після повномасштабного наступу РФ та окупації міста вона увесь час допомагала землякам.

"Вона займалась дітьми, дітьми з особливими потребами, "Сонячними дітьми". Була майстриня на всі руки. Дуже довго працювала в Зелених хуторах Таврії. З дітьми займалась арттерапією. Вони малювали, розмальовували. Віка була енерджайзер. Вона була кругом", – розповідає Тараненко.

Фото:Томаш Ґживачевський/Facebook

За день до загибелі Вікторія власноруч зробила три рамки для фотографій. У день, коли сталася трагедія, одну з них разом з фото вона подарувала своїй подрузі та колезі Наталії Шатиловій-Погасій.

Реклама:

"За день до її загибелі, вона зробила три такі рамочки, в які вставила наше спільне фото. Для мене, нашої подруги Світлани та Валентини. В день, коли вона загинула, вона зранку нам їх подарувала. Це рамочка магніт, вона сказала, щоб ми повісили її на холодильник, щоб ми її бачили", – говорить Наталія.

Друзі та колеги згадують Вікторію як жінку, яка бралася за будь-яку роботу – не лише працювала з дітьми, але і готувала на польовій кухні, роздавала гуманітарну допомогу тим, хто цього потребував.

Від початку повномасштабної війни ця втрата – уже третя у Товаристві Червоного Хреста області.

У Вікторії Яришко залишилися не лише двоє дітей, але й мама.