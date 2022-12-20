В Ізюмі назвуть вулиці на честь письменника Вакуленка і визволителів міста

В Ізюмі на Харківщині назвуть вулиці на честь дитячого письменника Володимира Вакуленка, який загинув на війні, та Полку "Азов".

Про це повідомив заступник начальника Ізюмської міської військової адміністрації Володимир Мацокін.

"Продовжуємо випалювати московщину з мапи Ізюма", – написав він.

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Згідно з розпорядженням начальника Ізюмської міської воєнної адміністрації Валерія Марченка, у місті перейменують 21 вулицю.

У місті перейменують 21 вулицю

Іменем Володимира Вакуленка назвуть одну з найбільших вулиць міста, яка наразі носить ім’я маршала Федоренка.

Окрім того, вулиці Чайковського та Чехова перейменують на честь бригад ЗСУ, які визволяли місто від російських загарбників – 25-ї Січеславської бригади і 93 Холодноярівської.

Вулиці Гастелло дадуть ім’я Олега Куцина, керівника "Легіону Свободи", який загинув під час боїв за Ізюм.

Вулиця 60-ї Гвардійської дивізії буде перейменована на честь Полку "Азов".

Нагадаємо, Ізюм наразі є найсхіднішим містом України, у якому є вулиці Симона Петлюри та Степана Бандери.

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6 грудня начальник Ізюмської міської військової адміністрації Валерій Марченко підписав розпорядження про перейменування кількох вулиць в Ізюмі. У місті також з’явилися вулиці Героїв Крут, Мазепи, Джохара Дудаєва, Аляски та Лондонська.