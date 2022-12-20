Вчені припустили, що літні дельфіни можуть страждати на хворобу Альцгеймера

Дельфіни, ймовірно, можуть страждати на хворобу Альцгеймера.

Про це свідчать результати дослідження вчених з Університету Глазго, Сент-Ендрюсського, Единбурзького університетів та Дослідницького інституту Моредун у Шотландії, пише The Guardian.

Згідно з дослідженням, три види китоподібних, які викинулися на мілину біля узбережжя Шотландії, серед них афаліна, довгоперий кит-лоцман, мають класичні ознаки хвороби Альцгеймера.

На відмінну від деменції, раніше хвороба Альцгемера не зустрічалась у жодного з видів тварин, а була характерною лише для людей.

Але дослідники були здивовані, виявивши, що у трьох зубастих китів з 22-х, яких викинуло на берег, посмертні дослідження показали ключові зміни мозку, пов’язані з хворобою Альцгеймера.

Вчені не знають причини цієї дегенерації мозку, але це може підтверджувати теорію про те, чому деякі групи китів і дельфінів сідають на мілину на мілководді.

Деякі їхні масові викиди на берег пов’язують із посиленням антропогенного шуму в океанах. Однак ознаки, схожі на хворобу Альцгеймера в мозку, можуть пояснювати теорію "хворого лідера", відповідно до якої переважно здорові китоподібні опиняються на мілині, тому що вони слідують за лідером групи, який заплутався або загубився.

Три кити, в яких виявили ознаки хвороби, були старими для свого виду та демонстрували три ознаки хвороби Альцгеймера.

Патологоанатом і провідний дослідник доктор Марк Дегліш з Університету Глазго сказав, що неможливо підтвердити, чи спричинять ці пошкодження ті самі когнітивні дефіцити, як і хвороба Альцгеймера у людей.

Щоб визначити, чи була у дельфінів і китів хвороба Альцгеймера, потрібно також досліджувати окремих тварин під час життя.

Однією з можливих причин того, що у китів і дельфінів є ураження головного мозку, подібні до хвороби Альцгеймера, є те, що вони, як і люди, можуть жити багато років після того, як припиняють репродуктивну активність.

Ще одна можлива причина була запропонована дослідженням 2020 року, яке показало, що дзьобаті кити, які пірнають на глибину, більш сприйнятливі до патологій, схожих на хворобу Альцгеймера, через гіпоксію – низький рівень кисню в тканинах їхнього тіла – спричинену їх пошуком їжі в глибоких океанах.

Ознаки хвороби Альцгеймера також нещодавно були виявлені в однієї 40-річної афаліни, яка перебуває в неволі.

"Ми були зачаровані тим, що спостерігали зміни мозку у літніх дельфінів, подібні до тих, що відбуваються під час старіння людини та хвороби Альцгеймера. Чи сприяють ці патологічні зміни викиду цих тварин на мілину, є цікавим і важливим питанням для майбутньої роботи", – каже професорка Тара Спірс-Джонс з Единбурзького університету, яка була учасницею дослідницької групи.

Нагадаємо, вперше за 30 років досліджень хвороби Альцгеймера вчені винайшли метод лікування, який може уповільнити прогресування недуги на 27% протягом 18 місяців у порівнянні з плацебо.