Вперше за 30 років: американські вчені винайшли новий препарат від хвороби Альцгеймера

Вперше за 30 років досліджень хвороби Альцгеймера вчені винайшли метод лікування, який може уповільнити прогресування недуги на 27% протягом 18 місяців у порівнянні з плацебо.

Успіх дослідження відкриває надію на майбутні методи лікування, повідомляє Reuters.

Американські вчені та керівники фармацевтичних компаній дали поштовх для клінічних випробувань змішаних методів лікування, націлених на два характерні білки, пов’язані з хворобою.

Дослідження показали, що такі ліки від Альцгеймера, а саме комбінований препарат "Леканамаб", уповільнює зниження когнітивних функцій, однак його побічні ефекти ще викликають занепокоєння.

Як повідомляє ВВС, взагалі у дослідженні взяли участь 1 795 добровольців з ранньою стадією хвороби Альцгеймера. Препарат вводили пацієнтам кожні два тижні.

Наразі було зареєстровано два випадки смерті серед пацієнтів, які отримували "Леканемаб" у поєднанні з ліками для запобігання або видалення тромбів. Утім, аналітики галузі не очікують, що це завадить схваленню препарату регуляторними органами США.

Очікується, що до початку січня 2023 року американський регулятор ухвалить рішення за заявкою виробників на пришвидшене схвалення препарата. Тоді компанії зможуть подати заявку на реєстрацію, що допоможе додати терапію у страховку.

Нагадаємо, австралійські вчені виявили бактерію, яка може пересуватись через нюховий нерв у носі та потрапляти в мозок, де вона створює маркери, які є ознакою хвороби Альцгеймера.