Відображає реальний стан освіти: у соцмережах розкритикували новий логотип МОН

Міністерство освіти і науки України вирішила змінити логотип під час війни.

Публічно зміну лого МОН поки не пояснило. Символ відомства викликав неоднозначну реакцію у соціальних мережах.

Українці здебільшого питають: яка була потреба міняти лого, скільки воно коштує, що воно означає і чим не влаштовувало попереднє?

"У МОН був найстильніший логотип з усіх міністерств. Замінили на кардіограмму... а головне – вчасно", – пише у коментарях на сторінці МОН Євген Олійник.

МОН змінило лого

"Страшнувато вийшло", – вважає Nazarii Krutiak.

Лише небагато дописувачів схвалили нове лого від МОН.

"А мені подобається! Креативно", – пише Natali Vashchenok.

Попередній логотип МОН був розроблений у 2017-му році. Його автором та ініціатором були школа дизайну та програмування Projector та громадська організація Change Communication.

Старе лого містить два символи: О та Н. О символізує коло знань, а Н – невичерпність пізнання.

Попереднє лого МОН

Новий символ відомства за стилем збігається з оформленням сторінки "Програма великої трансформації Освіта 4.0: Український світанок". Однак опису лого у відомстві не надають. На сторінці у Facebook нове лого сумістили з синьо-жовтою обкладинкою із зображенням колосків, голуба миру і фото наслідків війни.

Так виглядає сторінка МОН

"Українська правда. Життя" звернулася за коментарем до МОН, утім, усно відповісти у міністерстві відмовилися і запропонували написати запит.

Тим часом освітяни, дизайнери, журналісти і науковці обговорюють, що ж може означати нове лого МОН.

Один з розробників попереднього логотипу відомства дизайнер Олександр Трегуб розкритикував новий символ.

"10-й місяць війни. МОН змінює логотип. На фоні викликів, що стоять перед перед країною – виклик, що стоїть перед МОН: повернути час вспять.

Не модернізувати зміст освіти. Не реформувати систему, що давно ледве дихає. Не переосмислити старі принципи, що вже не працюють сьогодні. Не створити нові сенси.

Вони знов малюють колоски", – пише дизайнер.

На його думку, люди, які відповідають за освіту та інновації, пропонують "естетику українського євроремонта середини 90-х в дусі супутника Січ-2-30, що так і не подав ознак життя, загубившись у космосі".

"Програма великої трансформації Освіта 4.0: Український світанок"

Дизайнерці Ользі Протасовій також не сподобалося нове лого.

"Міністерство освіти і науки України робить крок назад в своїй комунікації — новий логотип дуже слабкий— але, можливо, правильне спостереження роблять колеги, що комунікація відображає суть організації. І це ще сумніше", – вважає вона.

Коммунікаційниця Іветта Делікатна щодо нового лого дуже категорична:

"Сором, жах, ганьба. Міністерство освіти і науки України тягне країну назад не тому, що зробили логотип "здравствуй, 90-е" та відмовилися від вже сталого, одного з найкращих брендів держустанов, а тому, що такі дії відображать всю їх сутність руйнівників, "временщиков", недоречних часу істот".

Історикиня Світлана Кривова помітила цікаву деталь у лого:

"Я розгледіла три букви: перша М і остання Н символізує, що міністерство до науки не має ніякого відношення, бо лінія перервана. Посередині О написана з пробілами, бо освіта все витримає! Зосталося питання: скільки коштує логотип!?"

У журналістки та письменниці Олени Павлової є декілька варіантів того, що символізує логотип МОН:

"Схеми? Порожнечу? Квадратно-гніздовий підхід? Брак струму у дротах? Брак контакту під час дистанційної освіти? Попередній логотип робили не так давно, і він добрий. Навіщо було робити ще новий? Помітити територію? Скасувати реформу? Списати кошти? Скільки це коштувало і в чому доцільність???"

У Союзі освітян України похвалили креатив дизайнера. Мовляв, він продемонстрував логотипом реальний стан речей в освіті:

"Геніально. Саме так виглядає освіта України: ніби є, а нема; є місцями, в тих місцях, де окремі вчителі та директори працюють, а цілісної системи немає; жодної визначеності... ні тобі цілей, ні тобі очікуваного результату, ніякої конкретики".

Журналістка Ірина Андрейців також не розуміє, яка була потреба змінювати лого під час війни:

"В країні з освітою ср*ка, громади гребуться, хто як може, а тим часом ціле міністерство освіти... МІНЯЄ ЛОГО. Да за що нам це?".