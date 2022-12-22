Свято наближається: як українці реагують на 100 тисяч вбитих росіян

Яна Осадча журналіст
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22 грудня 2022

Збройні сили України з дня початку війни ліквідували понад 100 тисяч російських окупантів.

Дані від Генштабу Збройних сил України за 22 грудня дуже порадували українців, які з кінця лютого 2022-го живуть в умовах війни.

Вороги розраховували на бліцкриг, але їм влаштували "гарячий" прийом. Окупанти несуть бойові втрати, але продовжують вбивати людей, руйнувати будівлі і інфраструктуру. Вони позбавляють мешканців України світла і тепла.

У соціальних мережах чимало дописувачів радіють втратам ворога і вважають, що кількість вбитих загарбників наближають нашу Перемогу.

 Ілюстрація: Олександр Грехов

Нові дані від Генштабу дали можливість під іншим кутом подивитися на твір Карпенка-Карого "100 тисяч".

 

Українці вважають, що така вражаюча цифра – гарний подарунок Путіну і тим, хто його підтримують на новий рік.

 Ілюстрація: Євген Будерацький
 Ілюстрація:24 канал

Дехто навіть встиг виготовити тематичний торт для військових

 Фото: Євген Манженко
Ілюстрація: kr 22

Укрпошта та Київстар також не залишились осторонь.

 
 
 

Кількість вбитих окупантів також коментують і у країнах колишнього СРСР.

"Сто тисяч голів, які могли б думати, винаходити. Сто тисяч синів, які б могли радувати батьків і піклуватися про них. Двісті тисяч рук, які б могли будувати, лікувати, добувати, писати, створювати.

Як перетворити сто тисяч повноцінних дієздатних людей на добриво? Інструкція: довести до зубожіння і відправити на війну в Україну", – пишуть у групі WAW Kazakhstan.

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