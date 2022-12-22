"Схоже на полювання": командир взводу ЗСУ розповів про роботу в аеророзвідці

За всі роки війни характер бойових дій змінився, зокрема завдяки появі дронів. Вони полегшили роботу української аеророзвідки після повномасштабного вторгнення РФ.

Про це заявив командир взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідроти бригади ТрО Івано-Франківської області Микола з позивним "Фауст", про якого розповідає проєкт "Український свідок".

Чоловік родом із Сумщини. Він ріс у населеному пункті, що на кордоні з Росією і каже, що ще з дитинства розумів – "ця війна буде".

"Російську так звану душу ми знали дуже зблизька. Я з дитинства розумів, що ця війна буде. Я до неї готувався", – наголошує Фауст.

Микола служить не перший рік. Ще у 2014-му він пішов на війну добровольцем. Тоді служив у розвідці, зокрема на Маріупольському напрямку: був у Чермалику, Павлополі, Пищевику, Широкиному, воював у Пісках та Водяному. Має чималий бойовий досвід.

Напередодні повномасштабного нападу РФ на Україну Фауст перевівся до територіальної оборони. День початку повномасштабної війни в Україні співпав із днем його одруження.

"Думав, що все – життя налагодилося, що буду служити ще той рік, який залишався", – зізнається Фауст і додає, що після 24 лютого він знову потрапив у розвідку.

У підрозділі, що очолює Фауст, служить також військовий Технар. Такий позивний він обрав не випадково, адже він – програміст родом з Франківщини. На питання, чому Технар змінив програмування на службу в аеророзвідці, відповідає однозначно – "війна почалася".

Спочатку він пішов до тероборони – 25 лютого. А вже згодом потрапив до аеророзвідки.

На відео, яке опублікував проєкт "Український Свідок", можна побачити роботу українських аеророзвідників у Запорізькій області влітку 2022 року.

За словами Фауста, на цьому напрямку його підрозділ зіштовхнувся з мобілізовані бойовики так званих "Л/ДНР" та російськими штурмовиками. Додає, що робота останніх відчувається особливо гостро – триває "якісна контрбатарейна боротьба", українські пілоти БПЛА постійно потрапляють під обстріли.

Фауст пояснив, у чому полягає робота його підрозділу:

"Наша бригада тримає передній край. Інтенсивність боїв змінюється, зважаючи на те, яка бойова одиниця приходить на ротацію з боку москалів. Ми обслуговуємо роботу артилерії. Нам перепадає дуже часто. Хлопці щодня потрапляють під обстріли".

На момент зйомок підрозділ Фауста допоміг артилерії знищити кілька десятків одиниць ворожої техніки. При цьому військовий зауважив, що підрахунок знищеного особового складу противника він не веде.

За його словами, поява дронів на озброєнні української армії змінила характер бойових дій, адже ще у 2015 році для коригування вогню артилерії розвідник мав йти на "мінус" (позиції противника), аби виконати своє призначення у війську. У такий спосіб розвідники постійно наражали себе на небезпеку. Тепер це завдання безпілотників.

"Ти висліджуєш ціль, ведеш її. Це більше схоже на полювання", – підсумовує Фауст.